15 هزار متر املاک فاقد سند مالکیت در مجموعه وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین عبدالحمید مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین نشست کارگروه بررسی املاک فاقد سند مالکیت ضمن اشاره به نقش محوری املاک و مستغلات در پیکره سازمانی دستگاههای دولتی، تأکید کرد: پس از سرمایه انسانی، املاک و مستغلات با ارزشترین دارایی و سرمایه هر سازمان محسوب میشوند و حفظ و صیانت از آنها یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با ابراز نگرانی از وجود بیش از ۱۵ هزار مورد املاک فاقد سند مالکیت در مجموعه وزارت بهداشت، این وضعیت را غیرقابل قبول توصیف کرد و افزود: باید تا پایان سال جاری، این تعداد به حداقل ممکن تقلیل یابد.
عبدالحمید در ادامه سخنان خود، شناسایی دقیق اموال غیرمنقول، پیگیریهای حقوقی و قضائی، تعامل سازنده بین دستگاهی و تلاش مستمر برای صدور اسناد تکبرگی را به عنوان اولویتهای اساسی و محوری در این حوزه برشمرد.
مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات همچنین از عدم آگاهی برخی از مسئولین املاک دانشگاهها نسبت به داراییهای تحت مدیریتشان انتقاد کرده و خواستار انجام بازدیدهای میدانی و مستندسازی جامع و دقیق املاک شد.
وی متذکر شد: ضروری است ارزش ریالی املاک دارای سند در مکاتبات رسمی درج گردد تا بدین ترتیب شفافیت مالی و مدیریتی ارتقا یابد. در بخش دیگری از این نشست، دکتر عبدالحمید بر اهمیت عضویت رؤسای ثبت اسناد و املاک استانها در شوراهای حقوقی دانشگاهها تأکید ورزید و از مدیران حقوقی خواست تا از این ظرفیت ارزشمند برای نیل به اهداف سازمانی حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورند.
گفتنی است این نشست با حضور نمایندگان کمیته املاک و مستندسازی در دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد و در آن بر لزوم ثبت دقیق و مستندسازی املاک غیرمنقول به صورت جدی تأکید گردید.
نظر شما