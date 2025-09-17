به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی فراخوان داد.



مقاومت و سیاست، مقاومت و حقوق، مقاومت و اقتصاد، مقاومت، مدیریت و آینده پژوهی، مقاومت و اخلاق و تربیت، مقاومت و روانشناسی، مقاومت، جامعه شناسی و فرهنگ، مقاومت، ارتباطات و رسانه از محورهای اصلی این همایش هستند.



آثار در قالب شش زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی استانبولی و اردو ویژه دانشجویان و طلاب خارجی بررسی خواهد شد.

مقالات برتر پس از ارزیابی با حضور نویسندگان در همایشی که ۲۰ بهمن ماه در قم برگزار می‌شود ارائه خواهد شد و در مجلات علمی به چاپ می‌رسد.

علاقه‌مندان فرصت دارند تا سوم بهمن ماه ۱۴۰۴ مقالات می‌توانند مقالات خود را از طریق وب‌سایت همایش به نشانی https://islamicresistance.hamayesh.miu.ac.ir یا پست الکترونیک islamicresistance@miu.ac.ir ارسال نمایند. راه‌های ارتباطی برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره تلفن‌های ۰۹۸۲۵۳۷۳۱۳۹۶۲ و ۰۹۸۹۹۴۴۷۰۱۸۴۰ اعلام شده است.