۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۷

همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی فراخوان داد

همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی بیستم بهمن ماه در شهر قم برگزار می‌شود.

همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی بیستم بهمن ماه در شهر قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بین المللی گفتمان مقاومت اسلامی در عرصه علوم انسانی فراخوان داد.

مقاومت و سیاست، مقاومت و حقوق، مقاومت و اقتصاد، مقاومت، مدیریت و آینده پژوهی، مقاومت و اخلاق و تربیت، مقاومت و روانشناسی، مقاومت، جامعه شناسی و فرهنگ، مقاومت، ارتباطات و رسانه از محورهای اصلی این همایش هستند.

آثار در قالب شش زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی استانبولی و اردو ویژه دانشجویان و طلاب خارجی بررسی خواهد شد.

مقالات برتر پس از ارزیابی با حضور نویسندگان در همایشی که ۲۰ بهمن ماه در قم برگزار می‌شود ارائه خواهد شد و در مجلات علمی به چاپ می‌رسد.

علاقه‌مندان فرصت دارند تا سوم بهمن ماه ۱۴۰۴ مقالات می‌توانند مقالات خود را از طریق وب‌سایت همایش به نشانی https://islamicresistance.hamayesh.miu.ac.ir یا پست الکترونیک islamicresistance@miu.ac.ir ارسال نمایند. راه‌های ارتباطی برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره تلفن‌های ۰۹۸۲۵۳۷۳۱۳۹۶۲ و ۰۹۸۹۹۴۴۷۰۱۸۴۰ اعلام شده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

