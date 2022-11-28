به گزارش خبرنگار مهر به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی، همایش بین المللی ظرفیت‌های فرهنگی – دینی و زبانی در غرب آسیا ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

مهلت ارسال چکیده تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ و مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ است. این همایش ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی همایش عبارتند از:

۱٫ ظرفیت‌های فرهنگ و ادبیات دینی در غرب آسیا؛

۲٫ زبان‌ها و گویش‌های ادبی در منطقه غرب آسیا؛

۳٫ وضعیت شناسی و بایسته‌های ترجمه متون به زبانهای غرب آسیا.

ارائه مقاله به زبانهای: فارسی، عربی و انگلیسی امکان پذیر بوده و مقالات برگزیده در مجلات علمی، تخصصی، پژوهشی و Isc منتشر خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند با ثبت نام و ارسال مقالات از طریق وبسایت: http://hamayesh.miu.ac.ir/capacities/fa / اقدام کنند.