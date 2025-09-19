خون قربانیان انفجار پیجر در لبنان رسوایی ابدی صهیونیسم را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی فلسطین مجلس شورای اسلامی به مناسبت اولین سالگرد حادثه تروریستی انفجار پیجرها در لبنان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و هفتم شهریور، اولین سالگرد بزرگ‌ترین عملیات تروریستی رژیم وحشی، جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی علیه انسانیت در لبنان قهرمان است.

عملیات انفجار پیجرهای ملت لبنان و قهرمانان حزب‌الله، که در جریان آن چند هزار تن از مردم شریف و نجیب لبنان اعم از زن، مرد، کودک و سالخورده از اقشار مختلف به خاک و خون کشیده شدند و هزاران نفر دچار آسیب‌های شدید جسمی از جمله نقص عضو شدند، سند جاویدانی از اوج جنایت و ددمنشی رژیم صهیونیستی بود. این جنایت، به همراه جنایت‌های این رژیم در غزه، منفورترین چهره را از آن و حامیانش در میان تمامی انسان‌های سراسر گیتی ساخت.

از همان لحظات اولیه انفجار، کارگروه امداد مردمی و داوطلب دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی فلسطین مجلس شورای اسلامی به میدان آمد و ظرفیت‌های پزشکی و امدادیِ حامی مقاومت و عدالت‌خواهی را به صورت داوطلبانه و مردمی در تهران بسیج نمود. سپس رئیس این کارگروه، شهید والامقام و همیشه در میدان، جناب آقای دکتر علی‌اکبر داودآبادی، خود را به لبنان رسانید تا عملیات امدادرسانی را آغاز کند. ایشان به همراه مسئولین ذیربط در نهادهای جمهوری اسلامی ایران، عازم شهر نبطیه و بیمارستان شهید راغب حرب در جنوب لبنان شد و پس از انجام اقداماتی فراتر از توصیف، به همراه جمعی از جانبازان و مجروحان این حادثه، با یک پرواز عازم ایران شد. از لحظه ورود به ایران، مدت‌های طولانی، شب و روز خود را در بیمارستان‌ها و هتل‌های محل اقامت جانبازان و خانواده‌های آنان سپری کرد و از هر ثانیه برای خدمت بیشتر به اصحاب آخرالزمانی رسول الله و آل‌بیت علیهم‌السلام بهره می‌برد.

آن شهید گرانقدر، خود، خانواده و هستی‌اش را چنان وقف مجروحان و آسیبدیدگان این حادثه دهشتناک کرده بود که هر یک از مجروحان، شخص او را مرهمی شفابخش برای زخم‌های روح و جسم خود می‌دانستند. پرکاری این شهید بزرگوار نشان می‌داد که دکتر علی‌اکبر داودآبادی می‌دانست در آستانه پرواز به سوی لقاءالله است و می‌خواهد از هر لحظه حیات باقی‌مانده خود، برای سفر آخرت و دیدار الهی توشه برگیرد.

به نمایندگی از تمامی فعالان و حامیان مقاومت و فلسطین، همزمان با سالگرد این انفجار، یاد و خاطره همه شهدای حادثه پیجرها را گرامی می‌داریم و برای شفای عاجل مجروحان آن، دست به دعا برمی‌داریم. همچنین برای آن مرهم زخم‌های مجروحان، دکتر علی‌اکبر داودآبادی، علو درجات و حشر با مولایش حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را مسئلت می‌نمائیم.