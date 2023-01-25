کاهش ۷۰ درصدی مرگ و میر مادران باردار در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار ذاکری با بیان اینکه کاهش مرگ و میر ناشی از بارداری و زایمان در مادران بارداریکی از شاخص‌های مهم بهداشتی درمانی محسوب می‌شود گفت: در طی سال جاری میزان مرگ ومیر مادران باردار در هرمزگان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی گفت: ارتقا سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در راستای کاهش مرگ و میر قابل اجتناب مادران باردار است.

رئیس مرکز بهداشت هرمزگان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات با کیفیت در دوران پیش ازبارداری و حین بارداری و پس از زایمان که می‌تواند موجب ارتقاءسلامت مادران شود افزود: تعداد مرگ ومیر مادران استان از ۱۸ مورد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۵ مورد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ رسید که این کاهش چشمگیر حاصل تلاش و همکاری حوزه بهداشت ودرمان دراستان و افزایش سواد سلامت مردم است.