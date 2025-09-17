  1. سلامت
نامگذاری سه بخش درمانی به یاد شهدای سلامت دفاع ملی ۱۲ روزه

بیمارستان شهدای پرند که دارای موافقت اصولی ساخت است با مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران به «بیمارستان شهدای اقتدار» تغییر نام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بخش درمانی کودکان دارای بیماری‌های هموفیلی و تالاسمی در بیمارستان کودکان بهرامی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به نام شهیده دکتر مرضیه عسکری نامگذاری شد.

همچنین ساختمان درمانگاه‌های تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین، محل خدمت شهیده بزرگوار دکتر زهره رسولی از شهدای دفاع ملی ۱۲ روزه به نام ایشان، نامگذاری شد.

گفتنی است در هجوم وحشیانه ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، ۱۸ نفر از جامعه سلامت و امدادگر ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل شدند.

