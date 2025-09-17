  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

شبکه بزرگ قاچاق سوخت در جویبار متلاشی شد

جویبار - دادستان عمومی و انقلاب جویبار از کشف و ضبط محموله عظیم ۶۰۰ هزار لیتری گازوئیل قاچاق و بازداشت دو نفر در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آقایی اظهار کرد: در ادامه اقدامات پیشگیرانه و ضربتی علیه اخلالگران عرصه تولید و اقتصاد، دو نفر از عناصر اصلی یک شبکه قاچاق سوخت که از طریق سوءاستفاده در فروش فراورده‌های نفتی موجب اخلال در نظام تولیدی کشور بودند، دستگیر شدند.

دادستان جویبار افزود: این عملیات که با همکاری سپاه استان انجام پذیرفت، منجر به کشف و ضبط ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شد.

آقایی خاطرنشان کرد: دو متهم اصلی پرونده که نقش کلیدی در این شبکه داشتند، پس از دستگیری، با صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه، به زندان منتقل شدند و تا اتمام تحقیقات تحت نظر هستند.

دادستان جویبار تاکید کرد: تحقیقات تکمیلی و فرایند شناسایی مرتبطین احتمالی، به طور جدی و در دستور کار است و این پرونده تا شناسایی کامل تمامی زوایا و دستگیری سایر عوامل مرتبط، به طور فعالانه پیگیری خواهد شد.

کد خبر 6592357

