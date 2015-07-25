« اصغر بَبَيی » سارق احشام جويبار دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انتظامی مازندران، سرهنگ سيد رحمان رضازاده فرمانده انتظامی شهرستان جويبار گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت احشام در اين شهرستان ماموران پليس آگاهی تحقيقات خود را برای شناسايی ودستگيری سارقان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جويبار افزود: پس از چندين روز کار اطلاعاتی ماموران انتظامی اين شهرستان با به دست آوردن سرنخ هايی از شيوه های سرقت های انجام شده به فردی به نام "علي اصغر- الف- معروف به اصغر بَبَی" مشکوک شدند.

سرهنگ رضا زاده درادامه خاطرنشان کرد: ضمن هماهنگی با مراجع قضايی در اقدامی عملياتی متهم را شناسايي و دستگير کردند.

فرمانده انتظامی جويبار تصريح کرد: متهم که دارای سوابق متعدد سرقت در اين شهرستان نيز بوده اکنون به چندين فقره سرقت احشام در اين شهرستان اعتراف کرد و در هنگام دستگيری نيز دو راس گوسفند سرقتی از وی کشف شد.

متهم پس از تشکيل پرونده به مرجع قضايی معرفی و تحقيقات پليسی در اين زمينه ادامه دارد.