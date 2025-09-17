افزایش سقف آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران به ۶۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در تازهترین اطلاعیه پیامکی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرده است که برای ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژهها، لازم است آورده مالی خود را تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان افزایش دهند. بر اساس این پیامک، مبلغ این مرحله ۱۰۰ میلیون تومان است و باید تا ۹ مهر ۱۴۰۴ پرداخت شود.
در متن پیامک تأکید شده است که عدم واریز وجه در موعد مقرر، میتواند به توقف پروژه، افزایش قیمت تمامشده و متضرر شدن متقاضیان منجر شود. همچنین، با توجه به سیستم امتیازبندی طرح، در هر روز تأخیر، به ازای هر یک میلیون تومان، یک امتیاز از رتبه متقاضیان کسر خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیشتر و در ابتدای خردادماه سال جاری، با ارسال پیامکی مشابه، متقاضیان را ملزم به افزایش آورده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲۵ خرداد کرده بود؛ آنهم با همین مکانیسم پرداخت قسط ۱۰۰ میلیونی و هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر.
افزایش متوالی سقف آورده متقاضیان در فاصله زمانی کوتاه، نگرانیهایی را نسبت به فشار مالی وارده به خانوارها ایجاد کرده است. برخی کارشناسان معتقدند که شفافسازی درخصوص روند هزینهکرد منابع و دلایل افزایش پیاپی آورده، میتواند اعتماد متقاضیان را حفظ و مشارکت آنها را تسهیل کند.
در عین حال، مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند این افزایشها با هدف تأمین بهموقع منابع مالی و جلوگیری از توقف یا کندی پروژهها اعمال میشود و هرگونه تأخیر میتواند هزینههای نهایی مسکن را برای متقاضیان بالاتر ببرد.
به این ترتیب، متقاضیان تنها چند هفته فرصت دارند تا قسط جدید را واریز کنند و در غیر اینصورت، با کاهش امتیاز و احتمال افزایش بهای نهایی واحدهای مسکونی خود مواجه خواهند شد.
نظر شما