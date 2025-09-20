  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد مسکونی در شهرهای جدید منعقد شده، گفت: رقم قراردادهای منعقد شده معادل ۶۰ همت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به آخرین وضعیت انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: با حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی و همکاری شبکه بانکی کشور، تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد مسکونی در شهرهای جدید منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رقم قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده را معادل ۶۰ همت عنوان کرد.

گفتنی است، بانک‌ها بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بخشی از تسهیلات را به سازندگان این طرح پرداخت می‌کنند که این روند در دولت چهاردهم با تأکید وزیر راه و شهرسازی سرعت بیشتری گرفته است.

