  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران لرستانی پرداخت شد

۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران لرستانی پرداخت شد

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از پرداخت ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران این استان تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در سخنانی، اظهار داشت: ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران لرستان، یعنی چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است، عنوان کرد: این میزان گندم توسط ۳۷ مرکز بخش خصوصی، ملکی و مباشر از کشاورزان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران در سال جاری پرداخت شده است، افزود: کل مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

دارابی، افزود: از این مبلغ چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مطالبات در حال پیگیری است.

کد خبر 6592419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها