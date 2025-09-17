به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در سخنانی، اظهار داشت: ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران لرستان، یعنی چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است، عنوان کرد: این میزان گندم توسط ۳۷ مرکز بخش خصوصی، ملکی و مباشر از کشاورزان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران در سال جاری پرداخت شده است، افزود: کل مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

دارابی، افزود: از این مبلغ چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مطالبات در حال پیگیری است.