قلب خاموش منان سه زندگی را روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهم شهریورماه سال جاری، شهرستان رودان شاهد خبری تلخ اما در عین حال الهام‌بخش بود.

منان کیوان دانش‌آموز دبستان پسرانه بینش، پس از وارد آمدن ضربه‌ای شدید به سر و کاهش سطح هوشیاری، بی‌درنگ به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد و با وجود تلاش‌های بی‌وقفه کادر درمانی، متأسفانه مرگ مغزی این دانش‌آموز تأیید شد و چراغ زندگی او برای همیشه خاموش گشت.

اما این پایان راه برای منان نبود؛ بلکه آغازی برای زندگی‌های دیگر رقم خورد.

با تصمیمی بزرگ و انسانی که از سوی خانواده داغدار وی، در اوج اندوه و مصیبت، گرفته شد، اعضای بدن این کودک فداکار به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

کبد اهدا شده منان، به پسر ۱۳ ساله‌ای در مشهد پیوند زده شد و دو کلیه ارزشمند او نیز به دو پسر ۸ و ۱۶ ساله در زاهدان و میناب اهدا شد. این کودکان که پیش از این با درد و رنج دیالیز دست و پنجه نرم می‌کردند، اکنون با دریافت هدیه‌ای گرانبها از منان، نفس‌های تازه زندگی را آغاز کرده و فصل جدیدی از حیات را تجربه خواهند کرد.

این حرکت ارزشمند، بار دیگر اهمیت و جایگاه رفیع فرهنگ اهدای عضو را در جامعه ما یادآور شد؛ فرهنگی که می‌تواند حتی در دل سیاه غم، نوری از امید را در زندگی خانواده‌های دیگر بتاباند و چرخه‌ی حیات را ادامه دهد. نام منان کیوان اکنون نه تنها در یادها و خاطرات مردم شهرستان رودان، بلکه در قلب‌های سه خانواده‌ای که عزیزشان زندگی دوباره یافته، جاودانه شده است؛ به عنوان نماد کوچکی از عشق بزرگ و بی‌دریغ به هم‌نوع.