هماهنگی و تعامل حوزه سلامت با آموزش‌ و پرورش در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور صبح چهارشنبه در حاشیه نشست با مدیران آموزشوپرورش شهرستان دشتستان با محوریت سنجش سلامت و برنامه واکسیناسیون دانشآموزان، گفت: به دلیل ساختار جمعیتی خاص، قشر عظیمی از جمعیت کشور ما را دانش آموزان تشکیل میدهند و بیشک دانش آموزان وقتی توانمندی بروز استعداد و نبوغ خدادادی خود را خواهند داشت که سالم باشند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان اضافه کرد: هماهنگی و تعامل بین دو دستگاه مهم حوزه سلامت و آموزشوپرورش در زمینه اجرای برنامههای مراقبت و سنجش سلامت جسمانی و روانی دانشآموزان پایههای هدف (اول، چهارم، هفتم و دهم) و همچنین تسریع در روند واکسیناسیون در سن (۱۴ تا ۱۶ سال) و بهرهمندی دانش آموزان از خدمات مراکز خدمات بهداشتی درمانی از اولویتهای ما هستند.
جلال پور ضمن تشریح برنامههای جاری حوزه بهداشت در زمینه مراقبت از سلامت دانشآموزان، افزود: همکاری مؤثر آموزشوپرورش در ارجاع بهموقع دانشآموزان در زمان ثبت نامه دانش آموزان به مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش جهت انجام فرآیند مراقبتهای بهداشتی و تکمیل پروندههای سلامت ضرورت دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: سلامت دانشآموزان به عنوان سرمایههای آینده کشور، از اولویتهای اصلی نظام سلامت است و همکاری آموزشوپرورش در این زمینه نقش کلیدی دارد و آگاهی از میزان سلامتیشان یکی از گامهای مهم در پرورش استعدادهایشان خواهد بود.
رئیس آموزشوپرورش شهرستان دشتستان نیز با بیان اهمیت تعامل بین بخشی، اعلام آمادگی کرد: با بسیج ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی، زمینه حضور منظم دانشآموزان در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه بهداشت برای انجام مراقبتهای بهداشتی و دریافت واکسنهای ضروری سنین خاص فراهم شود.
در این نشست مقرر شد، سرپرست و معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان ضمن بازدید از درمانگاه فرهنگیان با توجه به ظرفیت این درمانگاه چه به لحاظ موقعیت مکانی و همچنین تجهیزاتی هماهنگیهای لازم جهت ارائه خدمات درمانی مناسبتر به معلمان و کارکنان آموزشوپرورش را مهیا کنند.
