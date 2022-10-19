بخشداران دشتستان نظارت جدی بر سلامت آب مدارس داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بارگاهی بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دشتستان افزود: با توجه به بازدید میدانی که از مراکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی و بیمارستان‌های شهرستان انجام‌گرفته، هم‌زمان با فصل پاییز و باز شدن مدارس، بیماری‌های فصلی نیز شیوع بیشتری پیداکرده و در این مراکز درمانی شاهد افزایش بار مراجعات بیماران هستیم که متأسفانه تعداد بیشتر این بیماران کودکان سنین مدرسه هستند.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی فرمانداری شهرستان دشتستان تأکید کرد: بخشداران باید ضمن بازدید از مدارس مناطق تحت پوشش خود در راستای اجرای دستورالعمل کووید ۱۹، تشکیل کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی را به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی خود جدی بگیرند و به‌صورت مستمر آن را برگزار کنند و بر اجرای مصوبات آن نظارت داشته باشند.

وی گفت: مسئله مطلوبیت میکروبی آب همواره یکی از مؤلفه‌های سلامت است و در خصوص روستاهای دارای شبکه لوله‌کشی آب هستند ولی فاقد متولی می‌باشند از دستگاه‌های مرتبط با آب خواست که تا یک ماه آینده متولی آن‌ها مشخص شود.

بارگاهی خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت و درمان دشتستان گزارش‌های مطلوبیت میکروبی آب هر بخش به‌صورت محرمانه به بخشداران اعلام کند تا مسئولین این بخش‌ها بتوانند در کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی خود ضمن بررسی مشکلات حوزه آب و ارائه راهکارهای مناسب، در اسرع وقت مشکلات را برطرف کنند.

استفاده درصد قابل قبولی از دانش آموزان دشتستان از ماسک

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان نیز در این نشست گفت: در بازرسی مراقبین سلامت و بهورزان از مدارس شهرستان، مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا، توصیه و تأکید بر واکسیناسیون کامل همه کارکنان اداری آموزشی، خدماتی و دانش آموزان مدرسه همچنان در دستور کار قرار دارد.

ماریا خویش‌دوست گفت: خوشبختانه همکاری اولیای مدارس و دانش آموزان در استفاده از ماسک مطلوب گزارش‌شده است و درصد قابل قبولی از دانش آموزان از ماسک استفاده می‌کنند.

وی گفت: با تأکید و آموزش‌های مستمر مراقبین سلامت امیدواریم این درصد ارتقا پیدا کند تا بتوانیم بیماری‌های حاد تنفسی که در فصل پاییز شیوع بیشتری دارد، کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: از ابتدای این هفته علاوه بر مراکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی، تمامی درمانگاه‌های بخش خصوصی و دولتی شهرستان موظف شده‌اند، طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، به‌صورت ۲۴ ساعته تا عبور از پیک بیماری‌های حاد تنفسی به مردم خدمات درمانی ارائه کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان خاطرنشان کرد: رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش مناطق مختلف شهرستان شستشوی مخازن منابع آب و آب‌سردکن‌ها مدارس را در اولویت قرار دهند و بر انجام آن نظارت و اهتمام کافی داشته باشند چون هرگونه سهل‌انگاری در این امر مهم می‌تواند سلامت کودکان را به خطر بیندازد.

خویش‌دوست تصریح کرد: اولیا مدارس باید توجه داشته باشند، هرگونه فعالیت بوفه‌ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس مطابق پروتکل بهداشت محیط و چک لیست‌های مربوطه است و ضمن آموزش و آگاهی دادن به والدین در خصوص اهمیت سلامت مواد غذایی تأکید داشته باشند که دانش آموزان از خرید مواد غذایی فله‌ای و باز خودداری کنند.