به نام خدا

با سلام و آرزوی سلامتی برای کلیه فعالان حوزه سلامت

در آستانه روز جهانی ایمنی بیمار ۲۰۲۵، که امسال با شعار ارزشمند مراقبت ایمن برای هر نوزاد و هر کودکSafe care for every newborn and every child و ایمنی بیمار از بدو تولد Patient safety from the start بر خود لازم می دانم تا توجه جامعه علمی و دست اندرکاران حوزه ارائه خدمات سلامت را به یکی از حیاتی ترین جنبه‌های این بخش جلب نمایم. دوران نوزادی و کودکی، دورانی حساس و پرمخاطره در چرخه زندگی هر فرد محسوب می‌شود که نیازمند بالاترین سطح دقت، تخصص و مراقبت‌های ایمن است. نوزادان و کودکان به دلیل ویژگی‌های فیزیولوژیک و رشدی خاص خود، بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض خطاهای پزشکی و عوارض ناخواسته مراقبت‌های سلامت قرار دارند و خطاهای پزشکی در این گروه سنی به دلیل آسیب پذیری بیشتر و ظرفیت محدود جبران، می‌تواند عواقب جبران ناپذیر و گاهی غیرقابل بازگشتی به همراه داشته باشد. سیستم ایمنی در حال تکامل، حجم کم بدن، نیاز به دوزهای دقیق دارویی و ارتباطات کلامی محدود برای بیان علائم، همگی عواملی هستند که لزوم توجه مضاعف به ایمنی این گروه حساس را برجسته می‌سازند.

مطالعات جهانی، از جمله گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)همواره خطاهای پزشکی را به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر قابل پیشگیری در سراسر جهان معرفی کرده اند. در حوزه مراقبت از نوزادان و کودکان، این خطاها می‌توانند طیف وسیعی از اشتباهات دارویی، تشخیص‌های نادرست، قصور در مراقبت‌های سلامت و خطاهای مرتبط با روش‌های درمانی را در بر گیرند. این خطاها نه تنها منجر به افزایش دوره بستری، تحمیل هزینه‌های اضافی بر خانواده‌ها و نظام سلامت و کاهش کیفیت زندگی کودکان می‌شود، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام درمانی را نیز خدشه دار سازد. از این رو، تعهد جمعی به فراهم آوردن محیطی امن و بدون خطا برای این قشر حساس، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک ضرورت حرفه‌ای و اجتماعی است که مستلزم تلاش مستمر و هماهنگ تمامی ارکان نظام سلامت می‌باشد.

دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی به عنوان مراکز ثقل آموزش، پژوهش و ارتقا سلامت در کشور، نقشی بی بدیل در تبیین، پیشگیری و کاهش این خطاها ایفا می‌کنند. توسعه دانش تخصصی، بازنگری مستمر در پروتکل‌های درمانی با رویکرد مبتنی بر شواهد، آموزش مداوم و اثرگذار کادر درمانی و ایجاد بسترهای پژوهشی برای شناسایی و تحلیل ریشه‌ای خطاهای پزشکی در حوزه اطفال، از جمله وظایف اساسی این نهادهای علمی است. لذا، با توجه به اهمیت راهبردی موضوع و در راستای تحقق اهداف روز جهانی ایمنی بیمار ۲۰۲۵، از کلیه فعالان حوزه سلامت سراسر کشور، دعوت می‌نمایم تا با اتخاذ رویکردی علمی، پژوهش محور و عملیاتی، نسبت به بازنگری و تقویت سازوکارهای موجود در زمینه ایمنی بیمار، خصوصاً در مراقبت از نوزادان و کودکان، اهتمام ورزند. ایجاد کارگروه‌های تخصصی، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی به روز، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارزیابی مستمر عملکرد در این حوزه، گام‌هایی اساسی در جهت تضمین سلامت و ایمنی نسل‌های آینده خواهد بود.