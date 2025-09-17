به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عبدالهی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در آستانه روز جهانی ایمنی بیمار با تأکید بر شعار امسال (مراقبت ایمن در کودکان و نوزادان) اظهار کرد: این گروه سنی به دلیل آسیبپذیری بالا، ناتوانی در بیان نیازها، ضعف سیستم ایمنی و حساسیت به داروها و مداخلات پزشکی، نیازمند توجه ویژه هستند.
رعایت اصول ایمنی برای کودکان و نوزادان
متخصص کودکان و نوزادان بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی در کودکان و نوزادان میتواند به طور چشمگیری از خطاهای پزشکی، عوارض دارویی و حوادث ناخواسته جلوگیری کند.
عبدالهی ضمن تأکید بر اهمیت شستشوی صحیح و مکرر دستها در تماس با کودکان و نوزادان عنوان کرد: شستشوی دستها با آب و صابون یا استفاده از محلولهای ضدعفونیکننده قبل و بعد از تماس با کودک، امری حیاتی است، این بدان معناست که هر فردی که با نوزاد یا کودک سروکار دارد، چه در محیط خانه و چه در محیط درمانی، موظف است قبل از هرگونه تماس فیزیکی (مانند بغل کردن، تعویض پوشک، غذا دادن، یا بازی کردن) و همچنین پس از تماس با سطوح آلوده احتمالی (مانند دستگیره در تلفن، یا اسباببازیهای مشترک)، دستهای خود را به طور کامل بشوید.
وی تصریح کرد: استفاده از آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه، با تمرکز بر شستشوی کامل تمام سطوح دست، از جمله بین انگشتان، زیر ناخنها و پشت دستها، توصیه میشود. در صورت عدم دسترسی به آب و صابون، استفاده از محلولهای ضدعفونیکننده الکلی با غلظت حداقل ۶۰ درصد میتواند جایگزین مؤثری باشد، اما نباید جایگزین شستشوی با آب و صابون شود، به ویژه زمانی که دستها به وضوح کثیف هستند.
متخصص کودکان و نوزادان به لزوم ایجاد و حفظ یک محیط پاکیزه و عاری از عوامل بیماریزا اشاره و تصریح کرد: اتاق کودک باید تهویه مناسب داشته باشد و از دود سیگار و آلودگی به دور باشد. تهویه مناسب به معنای جریان هوای تازه در اتاق است که میتواند به دفع ذرات معلق مضر، باکتریها و ویروسها کمک کند.
عبدالهی اضافه کرد: باز گذاشتن پنجرهها برای مدت کوتاه در طول روز، در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و عدم وجود آلودگی هوای بیرون، توصیه میشود، مهمتر از آن، فضایی که کودک در آن حضور دارد باید کاملاً عاری از دود سیگار باشد. دود سیگار حاوی مواد شیمیایی سمی متعددی است که میتواند باعث مشکلات تنفسی، آلرژی و حتی سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) شود. همچنین، باید از استفاده از مواد شیمیایی قوی، خوشبوکنندههای هوا و اسپریهای حشرهکش در نزدیکی کودک خودداری کرد، زیرا این مواد نیز میتوانند باعث تحریک سیستم تنفسی و آلرژی شوند.
لزوم تغذیه مناسب
وی با اشاره به لزوم تغذیه مناسب در این گروه سنی اظهار کرد: تغذیه سالم و ایمن، رکن اساسی رشد و سلامت کودکان است، شیرخواران زیر شش ماه فقط باید شیر مادر یا شیر خشک مناسب دریافت کنند. شیر مادر بهترین و کاملترین تغذیه برای نوزادان است که حاوی تمام مواد مغذی و پادتنهای لازم برای محافظت از او در برابر بیماریهاست.
وی افزود: در صورتی که شیردهی امکانپذیر نباشد، استفاده از شیر خشکهای فرموله شده که بر اساس استانداردهای تغذیه نوزادان تولید شدهاند، توصیه میشود، اضافه کردن هرگونه ماده جامد، آب، یا شیر غیر از شیر مادر یا شیر خشک قبل از ششماهگی، بدون مشورت با پزشک، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه میتواند مضر باشد.
عبدالهی تأکید کرد: کودکان به علت عدم آگهی از خطرات، بیشتر در معرض آسیب هستند، آنها نمیتوانند موقعیتهای خطرناک را تشخیص دهند یا از خود محافظت کنند، محیط امن برای کودک یعنی دوری از وسایل خطرناک و حوادث فیزیکی (امنیت فیزیکی) حضور در فضایی آرام و بدون خشونت (امنیت روانی) و محافظت در برابر آسیبهای اجتماعی و رفتاری (امنیت اجتماعی) ایجاد چنین محیطی، زمینه رشد سالم و آرامش کودکان را فراهم میآورد.
