۳۴ قاضی نمونه استان هرمزگان تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسمی با حضور مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از قضات نمونه این استان که بر اساس شاخصهای مختلف دادسرای انتظامی قضات، عملکرد مطلوبی داشتهاند، تقدیر شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم گفت: دریافت کارنامه با امتیازهای عالی، خیلی خوب و خوب برای قضات تقدیر شونده، نتیجه ایمان، دانش، دقت، عدالت، استقلال قضائی و توجه به اهمیت امر نظارت است.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای دادسرای انتظامی قضات از تعداد ۳۴ قاضی نمونه که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند، ۸ نفر با کارنامه عالی و ۲۶ نفر با کارنامه خیلی خوب عناوین برتر را کسب نمودهاند که این موضوع نشاندهنده سطح بالای سلامت، تعهد، شایستگی، اخلاق حرفهای و کارآمدی آنها در مجموعه قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه این سطح از موفقیت قضات استان، حاصل ایمان، دانش، دقت، عدالتورزی و استقلال قضایی است، تصریح کرد: ارزیابی دقیق همکاران در واحد نظارت و ارزشیابی و هیئت ماده ۲۸ آئین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی قضات استان و دادسرای انتظامی قضات، نقش مؤثری در شکلگیری این موفقیت ایفا کردهاست.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت ویژگیهای حرفهای در میان قضات، بهویژه قضات برتر، گفت: حفظ اخلاق حرفهای، رفتار سازمانیِ مسئولانه و متعهدانه، توجه به کرامت انسانی در تعامل با مردم و مدیریت مبتنی بر عدالت، مؤلفههایی هستند که قضات برتر باید در آنها سرآمد باشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با قدردانی از رویکرد تحولی ریاست دستگاه قضا، از تلاشهای مؤثر دادسرای انتظامی قضات، واحد نظارت و ارزشیابی قضات و هیئت ماده ۲۸ استان در شناسایی و تجلیل از قضات برتر تشکر کرد.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی در دستگاه قضایی استان باید با دقت و به صورت هدفمند و بهموقع فرآیند نظارت را پیگیری و انجام دهند.
این مقام قضایی تأکید کرد: بی تردید استمرار این مسیر موجب ارتقا کارآمدی، سلامت، شفافیت عملکرد و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه آئین تجلیل از قضات نمونه، نهتنها مراسمی برای قدردانی از عملکرد فردی قضات شایسته است، بلکه بستری برای تأکید مجدد بر اصول کلیدی نظام قضایی همچون اخلاق حرفهای، استقلال قضایی، رفتار سازمانی مسئولانه و متعهدانه، نظارت اثربخش و رویکرد عدالتمحور در دادرسی نیز بهشمار میرود، افزود: امید است در سالهای آینده، تعداد بیشتری از قضات استان در فهرست برترینها قرار گیرند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در بخش پایانی از سخنان خود، کار قضایی و امر قضاوت را بسیار سخت، دشوار و طاقت فرسا و در عین حال ظریف، حساس و دقیق برشمرد و از تلاشهای این مجموعه در مسیر احقاق حق و تحقق عدالت قضایی قدردانی کرد.
گفتنی است، در این مراسم، کارنامه ارزیابی قضایی آن دسته از قضات استان هرمزگان که رتبههای عالی، خیلی خوب و خوب را کسب کرده بودند توسط مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان به آنها اهداء شد.
