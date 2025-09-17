پس از انتشار فیلم غذای سلف؛ پیگیری فوری در دانشگاه علوم پزشکی همدان

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: انتشار فیلمی از وجود کرم در غذای سلف دانشگاه علوم پزشکی همدان، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی و میان دانشجویان برانگیخت.

هرچند مسئولان دانشگاه با استناد به بررسی‌های اداره تغذیه و ماهیت پخت کباب کوبیده بر حرارت مستقیم، احتمال بروز آلودگی در مرحله پخت را رد کرده و منشأ آن را به دوره نگهداری پس از توزیع نسبت داده‌اند، اما بروز چنین خطایی در مجموعه‌ای آموزشی و درمانی با مأموریت حفظ سلامت، همچنان با پرسش‌ها و انتقادهای جدی همراه است.

خبرگزاری مهر بعد از انتشار این فیلم در فضای مجازی پیگیری‌های لازم را از مسئولان مربوطه دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام داد.

سلامت غذای دانشجویان خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی همدان

بهروز کارخانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار فیلمی از غذای سلف این دانشگاه و واکنش‌هایی که در فضای مجازی به دنبال داشت، اظهار کرد: بلافاصله پس از مشاهده این فیلم، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیم‌های نظارتی دانشگاه به همراه مسئولان بهداشت محیط وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان داد با توجه به دمای بالای پخت کباب کوبیده، امکان وجود کرم در این غذا از نظر علمی تقریباً غیرممکن است، ادامه داد: تحقیقات میدانی ما مشخص کرد که غذای مورد نظر پس از پخت، چندین ساعت در فضای بیرون نگهداری شده و این موضوع احتمال آلودگی سطحی را افزایش داده است.

کارخانه‌ای اضافه کرد: همان روز شخصاً از همین غذا مصرف کردم و مثل همیشه روزانه از غذای سلف دانشگاه استفاده می‌کنم.

وی افزود: هیچ تفاوتی میان غذای پرسنل و دانشجویان وجود ندارد و کیفیت و سلامت غذا برای ما غیرقابل مذاکره است. به همین منظور، از آشپزهای باتجربه و مورد اعتماد استفاده کرده‌ایم و فرآیند پخت و آماده‌سازی غذا تحت استانداردهای بهداشتی کنترل می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه گفت: علاوه بر بررسی‌های داخلی، روز گذشته بازرسان دامپزشکی استان نیز از گوشت مصرفی آشپزخانه دانشگاه بازدید کردند و سلامت آن را تأیید کردند. این بازدید شامل بررسی شناسنامه گوشت، شرایط نگهداری و نحوه طبخ بود که همگی مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه خط قرمز ما سلامت و امنیت غذایی دانشجویان است، خاطرنشان کرد: کوچک‌ترین اهمال یا سهل‌انگاری در حوزه تغذیه دانشجویان قابل پذیرش نیست و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کارخانه‌ای عنوان کرد: روز نخست کاری خود به بازدید آشپزخانه و سلف دانشجویان رفتم چون یکی از دغدغه‌های من بهبود کیفیت غذای دانشجویان است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

کرم موجود در غذای سلف پس از پخت و در مرحله نگهداری ایجاد شده است

سیده زهرا اصغری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فیلم منتشرشده از غذای سلف این دانشگاه اظهار کرد: روز یکشنبه ۲۳ شهریور غذای ناهار دانشگاه کباب کوبیده بود که در مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ پرس بین دانشجویان، حراست، پرسنل و مدیران دانشگاه توزیع شد.

وی افزود: حوالی ساعت ۲۱ یکی از دانشجویان دختر مراجعه کرد و اعلام داشت که کباب کوبیده سروشده دارای کرم بوده است، و ساعت ۲۳ همان شب نیز فیلم این موضوع در فضای مجازی منتشر شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: بلافاصله روز دوشنبه، پیگیری‌های لازم انجام شد و تمامی تصاویر دوربین‌های آشپزخانه و سلف بررسی شد تا فرآیند پخت و توزیع غذا زیر نظر قرار گیرد. همچنین گوشت یخی برزیلی مورد استفاده که از بهترین برند موجود بود، از نظر تاریخ مصرف و سلامت آزمایش و تأیید شد.

به گفته اصغری، جلساتی با حضور نمایندگان پیمانکار و نمایندگان دانشجویان برگزار شد که در نتیجه آن مشخص شد هیچ‌گونه مشکلی در فرآیند پخت وجود نداشته است. بر اساس نظر دکترای حشره‌شناسی دانشگاه، امکان حضور حشره در مرحله پخت منتفی است.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: طبق اظهارات دانشجو، غذای مورد نظر ساعت ۱۲ ظهر در قابلمه گذاشته و به خوابگاه منتقل شده بود. بنابراین، در فاصله زمانی تا ساعت ۲۱ احتمال بروز آلودگی در مرحله نگهداری وجود داشته است. طبق گزارش حشره‌شناس دانشگاه، برخی گونه‌ها زنده‌زایی دارند و با تخم‌گذاری روی غذا، ظرف یک ساعت لاروها به کرم تبدیل می‌شوند.

وی گفت: همزمان از اداره دامپزشکی خواسته شد به آشپزخانه دانشگاه مراجعه و سلامت گوشت‌های موجود را بررسی کنند که خوشبختانه سلامت آنها تایید شد.

اصغری خاطرنشان کرد: ما از بروز این اتفاق متاسف هستیم و عذرخواهی می‌کنیم. سلامت و امنیت غذایی دانشجویان خط قرمز ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی است. در تلاش هستیم با تخصیص اعتبارات جدید، فرآیند تولید غذا را کاملاً صنعتی کنیم تا چنین رخدادهایی تکرار نشود.

به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان، از ۲ هزار و ۲۰۰ پرس غذای روز یکشنبه، تنها یک مورد گزارش شده که آن هم مربوط به نحوه نگهداری بوده است.

وی افزود: روز سه‌شنبه نیز جلسه‌ای با نمایندگان دانشجویان برگزار و طی آن، بازدید و فیلم‌برداری از آشپزخانه انجام شد. همچنین نمایندگان ثابت دانشجویان هر روز از محیط آشپزخانه، فرآیند پخت و سلف بازدید مستمر دارند.

گفتنی است؛ این حادثه اگرچه تنها یک مورد از هزاران پرس غذای روز حادثه را شامل می‌شد، اما زنگ هشداری جدی برای مدیریت تغذیه و بهداشت در مراکز دانشگاهی بود؛ محیط‌هایی که نه‌تنها محل تحصیل و زندگی جوانان، بلکه نماد تخصص و مراقبت علمی از سلامت نیز هستند.

دانشگاه علوم پزشکی همدان با عذرخواهی و تشدید نظارت‌ها وعده داده است که با صنعتی‌سازی فرآیند تهیه و نگهداری غذا، احتمال بروز چنین مواردی را به صفر برساند، اما اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که بازگشت آن بیش از هر اقدام اداری، به استمرار شفافیت و دقت عملیاتی وابسته خواهد بود.