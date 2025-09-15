علوم پزشکی همدان: سلامت غذایی دانشجویان خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در واکنش به انتشار فیلمی از غذای توزیع‌شده در سلف دانشگاه، توضیحاتی ارائه و بر تشدید نظارت‌ها بر فرآیند پخت و توزیع غذا تأکید کرد.

در پی انتشار کلیپی با عنوان کوبیده‌ای که امروز در دانشگاه توزیع شده این معاونت با ابراز تأسف نسبت به بروز چنین اتفاقی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه اداره تغذیه دانشگاه، با توجه به فرآیند پخت کباب کوبیده با حرارت مستقیم و بالا، امکان زنده ماندن هرگونه موجود زنده در این مرحله وجود ندارد و به نظر می‌رسد آلودگی احتمالی پس از مرحله پخت و در زمان نگهداری و پس از توزیع رخ داده است.

در این جوابیه تأکید شده است: سلامت و امنیت غذایی دانشجویان همواره در اولویت نخست دانشگاه قرار دارد و در صورت اثبات هرگونه قصور یا تخلف از سوی پیمانکار یا عوامل مرتبط، برخورد قانونی و جدی انجام خواهد شد.

همچنین معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان از ادامه و حتی تشدید نظارت‌های سختگیرانه بر روند پخت و توزیع غذا در سلف‌های دانشجویی خبر داد.