دستگیری از نیازمندان و کمک به فقرا از دستورات دین مبین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح چهارشنبه در مراسم برپایی پایگاه جشن عاطفه‌ها که در میدان آزادی سنندج برپا شد، اظهار کرد: کمک به نیازمندان براساس آیات قرآن کریم امری ضروری است چرا که خداوند در کتاب الهی همه افراد جامعه را به تعاون و همکاری دعوت می‌کند.

وی افزود: کمک به کودکان و دانش آموزان نیازمندی که امروز تحصیل و کسب دانش آنها امری ضروری و مهم است، باید مورد توجه افراد جامعه به ویژه خیرین قرار گیرد چرا که از دستورات دین مبین اسلام محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: یاری رساندن به همدیگر در احادیث پیامبر مکرم اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است و زمینه ساز خشنودی پروردگار و کسب رضای الهی است.

امام جمعه سنندج قدم برداشتن در راه نیک و خیر و کمک به رساندن یکدیگر را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: شاد کردن دل دانش آموزان و نیازمندان اقدامی پسندیده و نیکو است.

ماموستا رستمی اضافه کرد: اغنیا و ثروتمندان باید با سرمایه‌ای که خداوند متعال به آنها عطا کرده است دستگیر نیازمندان باشند و فقرا را یاری دهند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سالتحصیلی جدید هستیم، گفت: باید برای شاد کردن دل دانش آموزانی که این روزها به خاطر نداری و بضاعت کم مالی توان تأمین البسه و لوازم التحریر مورد نیاز را ندارند دست به دست هم دهیم و از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.

برپایی جشن عاطفه‌ها با حضور مسئولان استان کردستان صبح چهارشنبه در میدان آزادی سنندج و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برپا شد.