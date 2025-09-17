به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور فرمانداران برگزار شد، گفت: همه دستگاه‌ها و ادارات استان موظفند با تمام توان با آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس همکاری کنند تا خانواده دانش آموزان هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت مشخص شدن مدیران مدارس تا اول مهر، بیان کرد: اگر مدیران مدارس مشخص نشوند، همه برنامه‌ریزی‌ها در این خصوص با مشکل مواجه خواهد شد و حتی بهترین طرح‌ها کارایی نخواهد داشت.

هاشمی تاکید کرد: اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی در خصوص بازار لوازم التحریر ورود کنند و بر قیمت‌ها و کیفیت اقلام مورد نظر مورد توجه کافی داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به وضعیت خوابگاه‌های شبانه روزی اشاره کرد و گفت:

مسائل فرهنگی و اجتماعی در این مراکز به اندازه تغذیه دانش آموزان اهمیت دارد و آموزش و پرورش باید با دقت بر آنها نظارت داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش بازوی توانمندی برای اجرای این نظارت‌ها است، افزود: سال گذشته ۲۶ پروژه‌ها از محل مالیات با ۱۶۰ میلیارد تومان فعال شد و امسال ۲۷ پروژه با ۴۰۷ میلیارد تومان اجرا می‌شود که این موضوع فرصت بسیار خوبی برای توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد نشاط اجتماعی در مدارس فراهم شده است.

استاندار خراسان جنوبی به نقش مردم در توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد و متذکر شد: پروژه‌های مدرسه‌سازی نباید صرفاً بر دوش خیرین یا دولت باشد؛ مشارکت مردم در تأمین مصالح یا هزینه‌های جزئی نقش مهمی دارد.

وی به حمایت از دانش‌آموزان نیازمند استان هم تاکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که همه دانش‌آموزان حداقل امکانات تحصیلی و پوشش مناسب داشته باشند و هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل عقب نماند.

هاشمی با تاکید بر اهمیت تبیین فرهنگ دفاع مقدس و رفع شبهات موجود در فضای مجازی، افزود: دانش‌آموزان امروز دسترسی گسترده به فضای مجازی دارند و تولید محتوای فرهنگی جذاب و گویا برای آنان ضروری است.

استاندار خراسان جنوبی بر نظارت بر ثبت‌نام مدارس دولتی، جلوگیری از دریافت مبالغ غیرقانونی، اهمیت زنگ ورزش، همکاری روحانیون برای اقامه نماز جماعت، کنترل عطاری‌ها و رانندگان سرویس مدارس تأکید کرد.