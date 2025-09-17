به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس مرکز خدمات حوزه علمیه، با تأکید بر جایگاه ویژه استان قم به عنوان مرکز اصلی حوزههای علمیه جهان تشیع، گفت: حوزههای علمیه قم نه تنها متعلق به استان، بلکه سرمایهای ملی و بینالمللی به شمار میآیند و دستگاههای اجرایی موظف به پشتیبانی از طلاب و خانوادههای آنان هستند.
وی ابراز کرد: همه دستگاهها باید در راستای خدمترسانی به طلاب وظیفهمندانه عمل کنند تا علاوه بر تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی آنان، بستر لازم برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی حوزههای علمیه نیز فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای استانی، تصریح کرد: همکاریها باید به گونهای سامان یابد که مسائل حقوقی و مالکیتی پروژهها به طور کامل مرتفع شده و مسیر اجرای طرحها در کوتاهترین زمان ممکن هموار گردد.
استاندار قم مشارکت دستگاههای اجرایی را ضامن موفقیت برنامههای حمایتی دانست و گفت: حمایت از طلاب و کاهش دغدغههای آنان، صرفاً خدمتی به یک قشر خاص نیست، بلکه اقدامی راهبردی در جهت تقویت زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی کشور محسوب میشود.
