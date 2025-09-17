روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری تهران با انجام کار کارشناسی و نیز بررسی دقیق و با حداکثر ملاحظات فنی و شهرسازی و توجه به مصوبات ابلاغی این فرایند را آغاز کرد.

وی افزود: با توجه به فرآیند اجرایی که در شهرداری تهران در نظر گرفته شده، دغدغه‌هایی همچون فروختن فضا و باز نمودن راه تخلف و ایجاد منبع سو استفاده کاملاً مطرود است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: واگذاری موضوع بازسازی به شهرداری تهران باعث کاهش آلام آسیب دیدگان و افزایش سرعت خدمت رسانی به شهروندان عزیز شده و این امر مورد تأیید مقامات دولتی از جمله ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است.

فروزنده در پایان خاطر نشان کرد: شایسته است در شرایط کنونی به دور از هر گونه شائبه انگیزی از فضای اعتماد ایجاد شده بین مردم و مدیریت شهری در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و تقویت امید آفرینی سخن بگوییم و اقدام کنیم.