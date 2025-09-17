به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از شرکت‌های تعاونی‌های برتر خراسان شمالی که در سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی با ظرفیت‌های خود در مسیر توسعه قرار دارد و اتاق تعاون نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست.

وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور افزود: تاکنون این سهم به‌طور کامل محقق نشده است.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: برخی مسئولان تعاون‌گرا نبوده و در حمایت و تقویت بخش تعاون عملکرد مناسبی نداشته‌اند.

نوری همچنین با گلایه از عدم حضور تعاونی‌ها در جلسات تسهیل‌گری گفت: شرکت نکردن در این جلسات باعث شده بسیاری از مشکلات آن‌ها حل نشود؛ اگر تعاونی‌ها در این جلسات فعال باشند، بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد.

وی در پایان افزود: لازم است از کودکی کار گروهی ترویج شود تا در بزرگسالی ریشه این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.