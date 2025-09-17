  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

تعاونی‌ها ظرفیت مغفول اقتصاد کشور هستند

تعاونی‌ها ظرفیت مغفول اقتصاد کشور هستند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: تعاونی‌ها ظرفیت‌های خوبی برای رونق اقتصاد کشور دارند اما این ظرفیت تاکنون مغفول مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از شرکت‌های تعاونی‌های برتر خراسان شمالی که در سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی با ظرفیت‌های خود در مسیر توسعه قرار دارد و اتاق تعاون نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست.

وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور افزود: تاکنون این سهم به‌طور کامل محقق نشده است.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: برخی مسئولان تعاون‌گرا نبوده و در حمایت و تقویت بخش تعاون عملکرد مناسبی نداشته‌اند.

نوری همچنین با گلایه از عدم حضور تعاونی‌ها در جلسات تسهیل‌گری گفت: شرکت نکردن در این جلسات باعث شده بسیاری از مشکلات آن‌ها حل نشود؛ اگر تعاونی‌ها در این جلسات فعال باشند، بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد.

وی در پایان افزود: لازم است از کودکی کار گروهی ترویج شود تا در بزرگسالی ریشه این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

کد خبر 6592700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها