اختصاص ۱۰۸ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه آبرسانی شیروان

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح پنج‌شنبه در سفر به شیروان از پروژه احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی طرح آبرسانی این شهر بازدید کرد.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، تاکنون با صرف ۱۴۰ میلیارد ریال به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده و برای تکمیل آن به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

استاندار خراسان شمالی در این بازدید اعلام کرد: در جریان بررسی‌های صورت‌گرفته، ۱۰۸ میلیارد ریال برای تکمیل این طرح اختصاص یافت.

اجرای این پروژه در راستای تأمین پایدار آب شرب شهر شیروان، مسکن مهر و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی منطقه انجام می‌شود.