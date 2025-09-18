  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۵

اختصاص ۱۰۸ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه آبرسانی شیروان

اختصاص ۱۰۸ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه آبرسانی شیروان

شیروان- استاندار خراسان شمالی از اختصاص ۱۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه آبرسانی شهر شیروان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح پنج‌شنبه در سفر به شیروان از پروژه احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی طرح آبرسانی این شهر بازدید کرد.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، تاکنون با صرف ۱۴۰ میلیارد ریال به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده و برای تکمیل آن به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

استاندار خراسان شمالی در این بازدید اعلام کرد: در جریان بررسی‌های صورت‌گرفته، ۱۰۸ میلیارد ریال برای تکمیل این طرح اختصاص یافت.

اجرای این پروژه در راستای تأمین پایدار آب شرب شهر شیروان، مسکن مهر و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی منطقه انجام می‌شود.

کد خبر 6593350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها