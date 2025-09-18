به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شیروان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۷۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژههای عمرانی شیروان تخصیص یافت.
وی در ادامه افزود: این اعتبار برای رفع مشکل برق مجتمع صنعتی فروآلیاژی، تکمیل کارخانه ریسندگی کتان و راهاندازی واحد کاربید سیلیسیم که در آستانه بهرهبرداری هستند هزینه خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: همچنین تسهیلاتی برای توسعه کشت گیاهان دارویی توسط سرمایهگذار بومی و تکمیل طرح گاوداری ۱۰ هزار رأسی اختصاص یافته است.
نوری ادامه داد: در این سفر مصوب شد منابع مالی برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن تپه خانلق، حل مشکل آسفالت راه روستای حصار هنامه و تأمین آب شرب آن با حفر چاه، و نیز تکمیل طرحهای عمرانی روستای عبدآباد اختصاص یابد.
استاندار خراسان شمالی گفت: چرخه معیوب تولید در استان باید شناسایی و اصلاح شود.
