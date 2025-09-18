  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

۷۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شیروان تخصیص یافت

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: ۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی و اقتصادی نیمه‌تمام در بخش مرکزی شهرستان شیروان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پنج‌شنبه شب در نشست شورای اداری شیروان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۷۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شیروان تخصیص یافت.

وی در ادامه افزود: این اعتبار برای رفع مشکل برق مجتمع صنعتی فروآلیاژی، تکمیل کارخانه ریسندگی کتان و راه‌اندازی واحد کاربید سیلیسیم که در آستانه بهره‌برداری هستند هزینه خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: همچنین تسهیلاتی برای توسعه کشت گیاهان دارویی توسط سرمایه‌گذار بومی و تکمیل طرح گاوداری ۱۰ هزار رأسی اختصاص یافته است.

نوری ادامه داد: در این سفر مصوب شد منابع مالی برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن تپه خانلق، حل مشکل آسفالت راه روستای حصار هنامه و تأمین آب شرب آن با حفر چاه، و نیز تکمیل طرح‌های عمرانی روستای عبدآباد اختصاص یابد.

استاندار خراسان شمالی گفت: چرخه معیوب تولید در استان باید شناسایی و اصلاح شود.

