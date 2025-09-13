به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی نمی‌توانیم پروژه جدیدی تعریف کنیم و اولویت ما پروژه‌هایی است که در استان دارای پیشرفت فیزیکی بیشتری هستند.

وی افزود: «دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: «به دلیل بافتی که در استان وجود دارد، باید به سمت نقدینگی برویم و مدیران باید برای اخذ اعتبارات با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

نوری با اشاره به مجوز بی‌نام ۱۱۷ واحد در استان بیان کرد: هیچ محدودیتی برای صدور این مجوزها وجود ندارد و طرح‌های جدید می‌توانند به این فهرست اضافه شوند.

وی همچنین تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مصوبات و امورات را پیگیری کنند.

استاندار افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست باید جذب سرمایه‌گذار داشته باشد و پروژه‌های مهم از جمله ساختمان موزه محیط زیست در منطقه «میرزابایلو» را احیا کند و این بنا با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به یک نقطه شاخص فرهنگی و محیط زیستی استان تبدیل شود.