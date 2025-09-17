به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در شورای اجتماعی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی دارد و مسئولان باید با ورود به مبانی علمی و نظری، راهبردهای مؤثری برای مقابله با آسیبهای اجتماعی تدوین کنند.
وی با اشاره به نقش حمایتهای مقام معظم رهبری در پیشبرد برنامههای اجتماعی افزود: برخی مسائل مرتبط با آسیبهای اجتماعی نیازمند اراده سیاسی است و باید با دقت و پیگیری ویژه دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاهها گفت: کاهش آسیبهای اجتماعی در گرو همگرایی و عدم مرزبندی میان دستگاههای اجرایی است.
نوری همچنین بر لزوم تقویت آموزش در حوزه آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و افزود: طرحهای آموزشی در این زمینه باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
