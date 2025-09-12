  1. استانها
ظرفیت‌های معدنی خراسان شمالی در حوزه سرب و مس بلااستفاده مانده است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: ظرفیت‌های غنی معدنی استان به‌ویژه در حوزه سرب و مس هنوز به محصول نهایی تبدیل نشده و برای ایجاد واحدهای فرآوری نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح جمعه در نشست مشترک با معاون صنایع عمومی وزارت صمت که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خام‌فروشی در بخش کشاورزی و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی از چالش‌های جدی استان است و در حوزه معدن نیز شرایط مشابهی وجود دارد.

وی افزود: بخش زیادی از ذخایر معدنی خراسان شمالی به‌صورت خام از استان خارج می‌شود در حالی که ارزش‌افزوده اصلی در فرآوری و تولید محصولات نهایی است، به همین دلیل لازم است با ایجاد واحدهای فرآوری و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، تسهیلات و اعتبارات به‌صورت هدفمند توزیع خواهد شد و اولویت با طرح‌های مولد و اشتغال‌آفرین خواهد بود.

