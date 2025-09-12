به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح جمعه در نشست مشترک با معاون صنایع عمومی وزارت صمت که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: خام‌فروشی در بخش کشاورزی و ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی از چالش‌های جدی استان است و در حوزه معدن نیز شرایط مشابهی وجود دارد.

وی افزود: بخش زیادی از ذخایر معدنی خراسان شمالی به‌صورت خام از استان خارج می‌شود در حالی که ارزش‌افزوده اصلی در فرآوری و تولید محصولات نهایی است، به همین دلیل لازم است با ایجاد واحدهای فرآوری و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، تسهیلات و اعتبارات به‌صورت هدفمند توزیع خواهد شد و اولویت با طرح‌های مولد و اشتغال‌آفرین خواهد بود.