به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهبازی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مخاطرات و تغییرات زمین شناختی سواحل شمال کشور با اشاره به وضعیت نگرانکننده زیستگاههای ساحلی، بهویژه تالابهای ساحلی که از ارزشمندترین اکوسیستمها بهشمار میروند، گفت: چشمانداز ۱۵ سال آینده این زیستگاهها روندی کاهشی دارد و تهدیدهای ژئومورفولوژیکی و اقلیمی، نقش پررنگی در این وضعیت دارند.
وی با بیان اینکه نباید انتظار پیشبینیهای دقیق و بلندمدت را داشت، اظهار داشت: در حوزه علوم زمین، پیشبینیهای بیش از چند دهه به دلیل پیچیدگی عوامل و کاهش ضریب اطمینان علمی، چندان قابل اتکا نیست.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲۰ سال داده در مورد زیستگاههای ساحلی داریم، گفت: این اطلاعات نشان میدهد که بسیاری از این زیستگاهها از جمله تالابهای ساحلی، به شدت تحت تأثیر عوامل انسانی و طبیعی قرار گرفتهاند.
شهبازی با اشاره به سابقه تاریخی تغییرات سطح آب دریای خزر تصریح کرد: ما در دهه ۴۰ خورشیدی هم تجربه افزایش سطح آب خزر را داشتهایم و این پدیده به عنوان یک سناریوی زمینشناختی محتمل، پیشتر نیز مورد بحث قرار گرفته است. ساختار زمینشناسی دریای خزر از جمله گسل خزر و بستر حوضه کاسپین نقش مهمی در این تغییرات ایفا میکنند.
وی افزود: مشابه این پدیده را در جنوب کشور نیز شاهد هستیم؛ دریاچه ارومیه نیز تغییرات زمینشناسی مشابهی را تجربه کرده و این نکتهای است که باید به صورت میانرشتهای و با همکاری همهجانبه بررسی شود.
شهبازی با بیان اینکه اعلام گزارشهای علمی از سوی مجامع بینالمللی همچون IPCC حاصل کار هزاران دانشمند در سراسر دنیاست، گفت: این گزارشها بر پایه اجماع علمی گسترده منتشر میشوند و به هیچوجه گزارشهای فردی یا موردی نیستند.
شهبازی در پایان با تأکید بر ضرورت تولید اطلاعات علمی دقیق و تصمیمسازی بر اساس دادههای معتبر، خاطرنشان کرد: در کنار تهدیدهایی که وجود دارد، اگر به صورت علمی و جدی وارد عمل شویم، میتوانیم با شناخت بهتر پدیدهها، برای مدیریت بهتر زیستبومهای کشور گامهای مؤثرتری برداریم.
