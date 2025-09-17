  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

تغییرات سطح آب دریای خزر سناریوی زمین‌شناختی است

تغییرات سطح آب دریای خزر سناریوی زمین‌شناختی است

ساری -مدیرکل دفتر مخاطرات زیست‌ محیطی سازمان زمین شناسی بااشاره به تحولات زمین‌شناختی دریای خزر گفت: افزایش سطح آب دریای خزر پدیده‌ای تازه نیست و مشابه آن در دهه ۴۰ خورشیدی نیز رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهبازی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مخاطرات و تغییرات زمین شناختی سواحل شمال کشور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده زیستگاه‌های ساحلی، به‌ویژه تالاب‌های ساحلی که از ارزشمندترین اکوسیستم‌ها به‌شمار می‌روند، گفت: چشم‌انداز ۱۵ سال آینده این زیستگاه‌ها روندی کاهشی دارد و تهدیدهای ژئومورفولوژیکی و اقلیمی، نقش پررنگی در این وضعیت دارند.

وی با بیان اینکه نباید انتظار پیش‌بینی‌های دقیق و بلندمدت را داشت، اظهار داشت: در حوزه علوم زمین، پیش‌بینی‌های بیش از چند دهه به دلیل پیچیدگی عوامل و کاهش ضریب اطمینان علمی، چندان قابل اتکا نیست.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲۰ سال داده در مورد زیستگاه‌های ساحلی داریم، گفت: این اطلاعات نشان می‌دهد که بسیاری از این زیستگاه‌ها از جمله تالاب‌های ساحلی، به شدت تحت تأثیر عوامل انسانی و طبیعی قرار گرفته‌اند.

شهبازی با اشاره به سابقه تاریخی تغییرات سطح آب دریای خزر تصریح کرد: ما در دهه ۴۰ خورشیدی هم تجربه افزایش سطح آب خزر را داشته‌ایم و این پدیده به عنوان یک سناریوی زمین‌شناختی محتمل، پیش‌تر نیز مورد بحث قرار گرفته است. ساختار زمین‌شناسی دریای خزر از جمله گسل خزر و بستر حوضه کاسپین نقش مهمی در این تغییرات ایفا می‌کنند.

وی افزود: مشابه این پدیده را در جنوب کشور نیز شاهد هستیم؛ دریاچه ارومیه نیز تغییرات زمین‌شناسی مشابهی را تجربه کرده و این نکته‌ای است که باید به صورت میان‌رشته‌ای و با همکاری همه‌جانبه بررسی شود.

شهبازی با بیان اینکه اعلام گزارش‌های علمی از سوی مجامع بین‌المللی همچون IPCC حاصل کار هزاران دانشمند در سراسر دنیاست، گفت: این گزارش‌ها بر پایه اجماع علمی گسترده منتشر می‌شوند و به هیچ‌وجه گزارش‌های فردی یا موردی نیستند.

شهبازی در پایان با تأکید بر ضرورت تولید اطلاعات علمی دقیق و تصمیم‌سازی بر اساس داده‌های معتبر، خاطرنشان کرد: در کنار تهدیدهایی که وجود دارد، اگر به صورت علمی و جدی وارد عمل شویم، می‌توانیم با شناخت بهتر پدیده‌ها، برای مدیریت بهتر زیست‌بوم‌های کشور گام‌های مؤثرتری برداریم.

کد خبر 6592749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها