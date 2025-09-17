انتخابات شوراها فرصتی برای ترمیم سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار و با حضور مسئولان اجرایی و نظارتی برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام وحید احمدی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان با قدردانی از برگزاری جلسه و طرح دیدگاه‌های مختلف اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی نیازمند خلق و تقویت سرمایه اجتماعی است و انتخابات یکی از فرصت‌های مهم برای ترمیم این سرمایه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم افزود: دشمن در حوادث اخیر تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به سرمایه اجتماعی نظام به کار گرفت اما اتحاد و انسجام مردم باعث شکست نقشه‌های آنان شد. بر همین اساس همه ما وظیفه داریم که با ایجاد شرایط مناسب، رغبت و علاقه مردم به مشارکت را افزایش دهیم.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای کرمانشاه تأکید کرد: برای تحقق مشارکت گسترده، باید آسیب‌شناسی دقیقی از دوره‌های گذشته صورت گیرد و بر اساس آن، برنامه‌های اجرایی مشخص طراحی شود. وی تصریح کرد: صرف بیان ایرادها کافی نیست بلکه باید برای رفع آنها راهکار عملی ارائه شود.

احمدی هماهنگی میان اجرا و نظارت را ضرورتی اساسی دانست و گفت: تمرکز بر قانون و تسهیل امور می‌تواند خروجی مطلوبی به همراه داشته باشد و به افزایش کارآمدی شوراها کمک کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی شوراها در دوره‌های گذشته، ورود افراد فاقد صلاحیت بوده که کارآمدی شوراها را زیر سوال برده است. اگر قانون به درستی اجرا می‌شد و وظایف دقیق‌تر توزیع می‌گردید، بسیاری از مشکلات امروز پیش نمی‌آمد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین اضافه کرد: قانون انتخابات نیازمند بازنگری و اصلاح در برخی بخش‌ها است، اما تا زمان تغییر، همه ما موظفیم آن را به بهترین شکل اجرا کنیم. در عین حال باید مراقب باشیم که حق افراد صالح تضییع نشود و همزمان از ورود افراد ناسالم به شوراها جلوگیری کنیم، چراکه ضایع شدن حق جامعه نیز خطایی بزرگ است.

وی با تأکید بر لزوم همفکری و انسجام بین مجریان و ناظران انتخابات گفت: اگر این همکاری محقق شود می‌توان با حداقل ایرادات و اشکالات، انتخاباتی شفاف، سالم و قابل دفاع برگزار کرد.

احمدی در پایان بر ضرورت جمع‌بندی و تداوم جلسات مشترک تأکید کرد و افزود: با آسیب‌شناسی، ارائه راهکار و همراهی همه دستگاه‌ها، امکان برگزاری انتخاباتی سالم و زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی مردم فراهم خواهد شد.