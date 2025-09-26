عبدالله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یکی از مهمترین عرصههای مردمسالاری دینی است که در آن مردم مستقیماً نقشآفرین مدیریت محلی میشوند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات شهرستان صحنه افزود: این ستاد با حضور معاونان فرمانداری و اعضای کمیتههای اجرایی شکل گرفت و وظیفه اصلی آن فراهم کردن زمینه مشارکت پرشور مردم و صیانت از آرای آنان است.
کنجوریان تأکید کرد: سلامت، قانونمداری و بیطرفی سه اصل مهمی است که باید در همه مراحل انتخابات رعایت شود. اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی ماست و حفظ آن، وظیفه همه دستاندرکاران است.
فرماندار صحنه با بیان اینکه مشارکت گسترده مردم نمادی از همبستگی ملی است، گفت: هرچه حضور مردم در انتخابات شوراها پررنگتر باشد، شوراها میتوانند با پشتوانه قویتری در مسیر حل مشکلات و توسعه شهرستان گام بردارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این دوره از انتخابات فرصتی ارزشمند برای جلب مشارکت فعال مردم است و ما در فرمانداری صحنه تلاش داریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی، انتخاباتی سالم، قانونی و شفاف برگزار کنیم.
