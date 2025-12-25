به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی صبح پنجشنبه در همایش آموزش هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا با خیرمقدم به حاضران، ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، معاونان استانداری، رئیس کل دادگستری استان و دست‌اندرکاران برگزاری این نشست، بر ضرورت همفکری و هماهنگی میان بخش نظارت و اجرا در فرآیند انتخابات تأکید کرد.

وی با تبریک حلول ماه رجب المرجب، این ماه را فرصتی برای آمادگی معنوی جامعه برای ماه‌های شعبان و رمضان دانست و گفت: مسئولیت نظارت بر انتخابات نوعی امانت سنگین است که نیازمند دقت، حساسیت و التزام جدی به اصول اخلاقی و قانونی است و همه اعضای هیئت‌های نظارت باید با احساس تکلیف در این مسیر گام بردارند.

حاکمیت قانون، محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ معیاری بالاتر از قانون و مقررات جاری کشور نیست، افزود: در تمام مراحل کار نظارتی، باید حاکمیت قانون به‌عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری‌ها مدنظر باشد و از هرگونه برداشت و تشخیص فردی که منجر به خروج از چارچوب قانون شود، پرهیز شود.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: قانون‌گذار وظایف روشنی برای بخش اجرا و بخش نظارت تعیین کرده است و این دو مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود و با حفظ استقلال، در مسیر تحقق اراده مردم همکاری و همفکری لازم را داشته باشند.

پرهیز از تشکیک در نتایج انتخابات

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت فضای انتخاباتی اظهار کرد: هرگونه تشکیک و تردید در نتایج انتخابات که منجر به تلخ شدن ذائقه عمومی شود، امری مردود و مطرود است و همه ما موظفیم با رفتار و عملکرد صحیح، زمینه اعتماد مردم به نتایج انتخابات را تقویت

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر برگزاری به‌موقع انتخابات گفت: پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند و هرگونه خدشه به اعتماد عمومی باید با عملکرد صحیح مسئولان ترمیم شود تا مشارکت حداکثری مردم در انتخابات رقم بخورد.

حجت الاسلام احمدی افزود: فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم، زمینه‌ساز انتخاب نمایندگان واقعی شهرها و روستاها خواهد بود؛ افرادی که بتوانند در مسیر عمران، آبادانی و توسعه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

ضرورت سعه‌صدر در نظارت انتخاباتی

وی با بیان اینکه اعضای هیئت‌های نظارت باید با سعه‌صدر و نگاه منصفانه به موضوعات ورود کنند، خاطرنشان کرد: هرگونه رفتار یا تصمیمی که موجب فاصله گرفتن مردم از انتخابات شود باید کنار گذاشته شود و تنها ملاک تصمیم‌گیری‌ها باید مصلحت نظام، منافع عمومی و قانون باشد.

رئیس هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی، هماهنگی و پایبندی به قانون، انتخاباتی پرشور، سالم و اعتمادآفرین در استان کرمانشاه برگزار شود.