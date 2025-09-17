معرفی سرپرست جدید کمیته مینی فوتبال و انجمن یوگا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی نشستی با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی آئین تودیع و معارفه سرپرست جدید کمیته مینی فوتبال برگزار و ضمن تقدیر از زحمات کریم مقدم در مدت ریاستش بر این کمیته طی حکمی از سوی علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی امین الهمانی به سمت سرپرست کمیته مینی فوتبال معرفی و منصوب شد.
گفتنی است در سوابق الهمانی دکتری مدیریت راهبردی ورزش سرمربی تیم ملی فوتبال ۷ نفره جانبازان و توانیابان و دبیری فدراسیون نابینایان دیده میشود.
همچنین مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید انجمن یوگا نیز امروز (چهارشنبه) برگزار و ضمن تقدیر از زحمات نادر شکری در طی حکمی از سوی علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی روهام ابوطالبی به عنوان سرپرست جدید انجمن یوگا معرفی و منصوب شد.
در سوابق روهام ابوطالبی ۸ سال ریاست هیئت ورزشهای همگانی استان مازندران دیده میشود.
