کشف ۲.۵ تن سموم دام قاچاق در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: در نتیجه گشت‌زنی‌های پلیس آگاهی، یک دستگاه وانت نیسان حامل بار قاچاق شناسایی و پس از دریافت مجوز قانونی، متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.



وی توضیح داد: طی این بازرسی، ۲.۵ تن سموم دام قاچاق کشف شد و در این رابطه یک نفر به اتهام قاچاق دستگیر شد.

موسوی ارزش این محموله قاچاق را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود که متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.



فرمانده انتظامی ساوجبلاغ در پایان با تأکید بر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا، گفت: قاچاق نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جرائم دیگری نیز در جامعه شود، از این رو انجام اقدامات مؤثر در این زمینه جزو اولویت‌های اصلی پلیس قرار دارد.