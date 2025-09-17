پنج میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی کشور در بافت فرسوده قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی ظهر چهارشنبه در حاشیه آئین کلنگ‌زنی آغاز عملیات اجرایی ۳۶۰ واحد مسکونی محله باغ خلج اراک، اظهار کرد: تأمین مسکن و ارتقای سرانه‌های خدماتی در منطقه به شکل مناسبی انجام شده و روند حاشیه‌نشینی متوقف شده است.

وی افزود: در دهه ۸۰، برای بهره‌برداری از زمین‌های دولتی و تأمین مسکن، چند پروژه اجرایی شد و اکنون سرانه‌های خدماتی منطقه شامل مراکز بهداشتی، فضای سبز و امکانات بازی ایجاد شده و ساخت و سازهای گسترده، تغییرات قابل توجهی در بافت شهری محله به همراه داشته است.

گلپایگانی تصریح کرد: تداوم این پروژه‌ها به کاهش بافت‌های ناکارآمد شهری کمک می‌کند و در طرح‌های مشابه با مشارکت مردم، پس از تصویب مجلس، سرعت ساخت و ساز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در ایران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد که حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن سازه ناپایدار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران زندگی می‌کنند که با وجود کمتر بودن این رقم نسبت به میانگین جهانی، لازم است فضاهای زندگی مناسب و باکیفیت برای مردم فراهم شود.

گلپایگانی با اشاره به آغاز اجرای ۳۶۰ واحد مسکونی در کوی سجادیه اراک افزود: این منطقه پیش‌تر سکونتگاه غیررسمی بوده و بخش عمده اعتبار پروژه توسط دولت تأمین می‌شود.