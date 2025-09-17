  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

سکونت ۳۵۷ هزار نفر در بافت‌های ناکارآمد استان مرکزی

اراک- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به جمعیت یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار نفری این استان گفت: حدود ۳۵۷ هزار نفر از جمعیت در بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی گفت: تراکم جمعیتی در این محدوده‌ها هفت برابر سایر محلات است و سرانه آموزشی و بهداشتی در آن‌ها در شرایط فقر کامل قرار دارد.

وی بیان کرد: انتظار مسئولان محلی و فرمانداران این است که منابع حاصل از طرح‌های مشترک در همین محلات هزینه شود تا تأثیر مستقیم در بهبود وضعیت این مناطق داشته باشد.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به سکونت ۳۵۷ هزار نفر در بافت‌های ناکارآمد این استان گفت: ۳۲۵ میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح‌های بازآفرینی استان و توزیع بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ تن قیر رایگان برای اصلاح معابر در این مناطق اختصاص یافته است.

لنجابی تأکید کرد: در حوزه‌هایی نظیر شبکه فاضلاب، گاز، برق و همچنین خدمات روبنایی مانند مدارس، کلانتری‌ها و مراکز بهداشتی همچنان با کمبود جدی اعتبار و زمین مواجه هستیم که این مهم نیازمند توجه ویژه است.

