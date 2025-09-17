۷۲۰ هکتار از مساحت شهر اراک در محدوده ناکارآمد تعریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بر لزوم توجه ویژه به محلات آسیب‌پذیر شهر تأکید کرد و گفت: باغ خلج یا همان کوی سجادیه، شهرک ابوالفضل (ع)، شهرک ولیعصر (عج) و همچنین محدوده چشمه موشک از مناطقی هستند که در اولویت برنامه‌های بازآفرینی قرار دارند و باید برای ارتقای شرایط آن‌ها اقدامات جدی صورت گیرد.

شهردار اراک افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها تنها بازسازی کالبد محلات نیست، بلکه لازم است مداخلات فرهنگی و اجتماعی نیز به موازات اقدامات عمرانی پیگیری شود، چرا که مشکلات این مناطق تنها به زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود.

محمودی بیان کرد: حدود ۷۲۰ هکتار از مساحت شهر در محدوده ناکارآمد تعریف شده و این وسعت بالا ایجاب می‌کند که در کنار بهسازی فیزیکی، جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با یادآوری طرح قدیمی «کلید به کلید» که نزدیک به دو دهه قبل در محله باغ خلج آغاز شد، گفت: این طرح که قرار بود الگوی اصلاح بافت باشد، نیمه‌کاره رها شد و اکنون نیازمند بازنگری و تکمیل است.

محمودی با اشاره به دلایل شکل‌گیری این وضعیت اظهار کرد: بخشی از مشکلات ناشی از عوامل طبیعی نظیر رودخانه دائمی شهر اراک است که به‌ویژه در محدوده کرهرود خسارت‌هایی به بار آورده و ساخت دیوار حفاظتی در این بخش ضروری است.

وی ادامه داد: عامل دیگری که به‌صورت غیرطبیعی باعث ایجاد مشکلات شده، عبور خط راه‌آهن از داخل شهر است که حوادث متعددی را رقم زده است، برای رفع این تهدید، دیوارکشی و تأمین اعتبار ویژه مورد نیاز است و می‌توان از محل اعتبارات بازآفرینی شهری در راستای رفع این مشکل هزینه کرد.