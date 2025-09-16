  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

۲ فوتی در واژگونی خودرو سواری در محور تربت‌حیدریه به فیض‌آباد

۲ فوتی در واژگونی خودرو سواری در محور تربت‌حیدریه به فیض‌آباد

مشهد- فرمانده انتظامی تربت‌حیدریه از دو فوتی و سه مصدوم در واژگونی پراید در محور تربت‌حیدریه به فیض‌آباد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا خوشخو اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده تربت حیدریه به مه ولات، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی تربت‌حیدریه بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده تربت حیدریه به مه ولات، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پراید به دلایل نامعلومی واژگون شده است که متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان به علت جراحات وارده فوت و سایر سرنشینان مصدوم که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

خوشخو بیان کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی می‌باشد از رانندگان خواست؛ با توجه به ایام پایانی تعطیلات تابستانی و شلوغی محورهای مواصلاتی با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استراحت کافی سفر ایمنی را برای خود و دیگران تجربه کنیم تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

کد خبر 6592102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها