به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا خوشخو اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در جاده تربت حیدریه به مه ولات، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پراید به دلایل نامعلومی واژگون شده است که متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان به علت جراحات وارده فوت و سایر سرنشینان مصدوم که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

خوشخو بیان کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی می‌باشد از رانندگان خواست؛ با توجه به ایام پایانی تعطیلات تابستانی و شلوغی محورهای مواصلاتی با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استراحت کافی سفر ایمنی را برای خود و دیگران تجربه کنیم تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.