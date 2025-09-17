به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان که با حضور روح‌الله اسدی مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، خاطره کلیبری مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان، مدیران استانی و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه ورزش و جوانان، بر اهمیت نقش‌آفرینی نسل جوان در آینده کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استقبال گسترده جوانان از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اخیر نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی عظیمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، افزود: جوانان مهم‌ترین مؤلفه هر جامعه هستند و کشوری که جمعیت جوان بیشتری دارد، احساس قدرت و افتخار بیشتری خواهد کرد؛ در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با پدیده سالمندی روبه‌رو هستند، ایران از سرمایه ارزشمند جوانی بهره‌مند است که می‌تواند جایگاه کشور را در سطح جهانی ارتقا دهد.

حبیبی در ادامه گفت: نسل امروز جوانان از نظر علمی، ورزشی و حتی در عرصه‌های بین‌المللی پویاتر و توانمندتر از گذشته است و موفقیت‌های چشمگیر در میادین ورزشی، پیشرفت‌های دانش‌بنیان و حضور در رشته‌های تخصصی، همه نشان‌دهنده نبوغ جوان ایرانی است؛ دستاوردهایی که استقلال کشور را تضمین کرده و وابستگی به بیگانگان را کاهش می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه این ظرفیت‌ها باید با سیاست‌گذاری صحیح بالفعل شود، اظهار داشت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، جوان همچون رودخانه‌ای خروشان است که اگر هدایت شود، انرژی و آبادانی می‌آورد و اگر بی‌توجهی شود، می‌تواند به سیلابی پرخطر بدل شود؛ بنابراین ترسیم مسیر درست برای نسل جوان یک وظیفه اساسی برای همه ماست.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی استان گفت: بیش از ۳۶ درصد جمعیت کرمانشاه جوان هستند و این مزیت بزرگ، وظیفه دستگاه‌های اجرایی را در حوزه‌هایی همچون اشتغال، مسکن و ازدواج دوچندان می‌کند. ما باید پاسخ‌گوی دقیق نیازهای نسل جوان باشیم و با برنامه‌ریزی جامع، آینده مطمئنی برای آنان بسازیم.

حبیبی میدان دادن به جوانان را لازمه نشاط اجتماعی دانست و افزود: جوانان ذاتاً آفریننده شور و شعف هستند و اگر به آنان فرصت داده شود، می‌توانند در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی نقش‌آفرین باشند. به همین دلیل سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های جوان باید بیش از پیش حمایت شوند تا مسئولیت‌ها به دست آنان سپرده شود.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران استان تأکید کرد: مشاوران جوان باید فعال شوند و میدان بیشتری به آنان داده شود، چرا که این اقدام هم به شناسایی ظرفیت‌های مدیریتی نسل جدید کمک می‌کند و هم انگیزه آنان را افزایش می‌دهد. به عبارتی، این موضوع نوعی آزمون مدیریتی و فرآیند ساماندهی جوانان است.

استاندار کرمانشاه در ادامه نهادهایی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هلال‌احمر و ورزش و جوانان را دارای مسئولیتی سنگین‌تر در ساماندهی امور جوانان عنوان کرد و گفت: این دستگاه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با نسل جوان باید پیشگام و فعال‌تر عمل کنند.

حبیبی در پایان با قدردانی از مدیران و فعالان حوزه جوانان استان تصریح کرد: برای من افتخار است که در کنار شما در مسیر خدمت به نسل جوان گام بردارم. بدون شک آینده کشور به دست همین جوانان ساخته می‌شود و هرچه امروز برای آنان سرمایه‌گذاری کنیم، فردایی قدرتمندتر و پرافتخارتر برای ایران اسلامی رقم خواهد خورد.