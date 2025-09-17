به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در نشست شورای سالمندی استان قزوین که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد با تأکید بر ضرورت توجه به سالمندان، از نبود برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه نشاط اجتماعی به‌عنوان یکی از خلأهای مهم جامعه یاد کرد.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در مناطق الموت شرقی، الموت غربی و آوج گفت: مهاجرت گسترده جوانان از این مناطق موجب شده سالمندان در روستاها باقی بمانند در حالی که این مناطق ظرفیت‌های بالایی در حوزه گردشگری و توسعه پایدار دارند و باید برای ماندگاری جوانان در این مناطق برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: قزوین با دارا بودن حدود چهار هزار واحد صنعتی فعال و سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

نوذری تصریح کرد: قزوین به‌تنهایی ۳۹ درصد امنیت غذایی تهران توسط این استان تأمین می‌شود و این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

استاندار قزوین با تأکید بر لزوم ارتقای نشاط اجتماعی سالمندان، خواستار برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی شد و گفت: قزوین با داشتن ۱۳ درصد آثار تاریخی کشور، ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد که می‌تواند در خدمت سلامت روان و نشاط اجتماعی سالمندان قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت انتقال تجربیات سالمندان به نسل جوان تأکید کرد و پیشنهاد داد: محافلی در قالب میز گفت‌وگو برای بهره‌گیری از دانش و تجربه سالمندان تشکیل شود که این اقدام می‌تواند به تقویت پیوندهای اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه کمک کند.

نوذری با اشاره به ضرورت توجه به سلامت روان و فوریت‌های اجتماعی، از فرمانداران خواست در حوزه نشاط اجتماعی و بهداشت روان برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه سالمندی مرحله‌ای از زندگی است که همه ما آن را تجربه خواهیم کرد، افزود: در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های دینی، احترام به سالمندان جایگاه ویژه‌ای دارد و باید در حوزه‌های سلامت، بهداشت و فرهنگ برای آنان برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

استاندار قزوین تقویت اورژانس اجتماعی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: این مراکز نیازمند بازسازی و ارتقا هستند؛ همچنین باید سهم اعتبارات استان در حوزه ودیعه مسکن مددجویان افزایش یابد و کمک‌هزینه‌های حمایتی در بخش مسکن و سایر حوزه‌ها تقویت شود.

وی توجه به زنان سرپرست خانوار را از دیگر محورهای مهم دانست و اظهار کرد: ایجاد بازارچه‌های روزانه برای فروش محصولات مشاغل خانگی، ارائه کمک‌های بلاعوض و افزایش یارانه‌های حمایتی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

استاندار قزوین تصریح کرد: همچنین باید سهم پرداختی پرستاران بیماران ضایعه نخاعی و کمک‌هزینه آزمایش‌های ژنتیک برای خانواده‌های تحت پوشش افزایش یابد.

نوذریبا اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در استان قزوین گفت: نباید صرفاً به شعار بسنده کرد، بلکه باید اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: توسعه پاتوق‌های سالمندی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر با نصب پنل‌های خورشیدی و اجرای طرح‌های محله‌محور از جمله برنامه‌های کلیدی استان در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است.