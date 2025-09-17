به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی در نشست شورای سالمندی استان قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد با اشاره به تحولات جمعیتی ایران، از ضرورت بازنگری در نگاه به سالمندی سخن گفت و اظهار کرد: کشور با یک «گسل شناختی» در حوزه سالمندی مواجه است؛ همان‌گونه که پیش‌تر در حوزه نوجوانان نیز با چنین چالشی روبه‌رو بودیم.

وی با بیان اینکه سالمندان اکنون بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰، سهم آنان به ۳۲ درصد خواهد رسید افزود: سالمندی دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست بلکه به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است.

حسینی با بیان اینکه ۶۰ درصد سالمندان کشور به‌ویژه زنان، به‌تنهایی زندگی می‌کنند، افزود: کوچک شدن خانواده‌ها و کاهش نرخ فرزندآوری، مراقبت از سالمندان را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی به وضعیت استان قزوین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۶۰ هزار سالمند در استان زندگی می‌کنند که ۱۱.۸۳ درصد از جمعیت را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: بیش از ۷۲ درصد سالمندان در مناطق شهری ساکن هستند و شهرستان‌های الموت شرقی، الموت غربی و آوج بیشترین تراکم سالمندی را دارن و پیش‌بینی می‌شود طی یک دهه آینده، جمعیت سالمندان استان ۳۸ درصد افزایش یابد.

نخستین چالش سالمندی نبود درآمد پایدار است

حسینی نخستین چالش سالمندی را نبود درآمد پایدار دانست و پیشنهاد کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد نقره‌ای، می‌توان هم اشتغال سالمندان را تقویت کرد و هم جوانان را در روستاها نگه داشت.

وی عنوان کرد: توسعه گردشگری در الموت، ارائه تسهیلات کم‌بهره، حمایت از صنایع خرد و فعال‌سازی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.

وی با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های درمانی و توانبخشی برای سالمندان گفت: در کشور به ازای هر ۶۰۰ سالمند تنها یک تخت مراقبتی وجود دارد در حالی که استاندارد جهانی یک تخت برای هر سالمند است. همچنین تنها ۱۹ متخصص سالمندی در کل کشور فعالیت دارند که فاصله زیادی با نیاز واقعی دارد.

رئیس سازمان بهزیستی از تدوین «سند ملی توانبخشی» خبر داد و افزود: دسترسی سالمندان به خدمات فیزیوتراپی بسیار محدود است و در حالی که استاندارد جهانی ۲۵ فیزیوتراپ برای هر سالمند را توصیه می‌کند در ایران این نسبت ۳۲۰ به یک است و متأسفانه توانبخشی در کمیسیون بهداشت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح CBR در ۹۵ درصد مناطق روستایی، بر ضرورت توسعه شبکه داوطلبان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱۰ هزار داوطلب در قالب ۱۱ هزار گروه فعال هستند. ایجاد سازمان داوطلبان در بهزیستی می‌تواند به انسجام و اثربخشی بیشتر این خدمات کمک کند.

حسینی یکی از مشکلات جدی سالمندان را اختلالات روانی دانست و اعلام کرد: برای نخستین بار، سه هزار مشاور آموزش تخصصی سالمندی را گذرانده‌اند تا خدمات روان‌شناختی به این گروه ارائه دهند.

وی از پیوستن شهر قزوین به طرح «شهر دوستدار سالمند» خبر داد و گفت: قزوین به‌عنوان هفدهمین شهر در این طرح معرفی شده و یک پارک ویژه برای سالمندان و معلولان در آن مناسب‌سازی خواهد شد.

حسینی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت

وی اضافه کرد: همچنین ۲۰ درصد زنان سرپرست خانوار شهری در مناطق با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر نیز مشمول این طرح خواهند شد.

وی با تأکید بر اصل عدالت اجتماعی گفت: هیچ فردی نباید از دایره خدمات بهزیستی جا بماند بلکه با این نگاه، برای سومین بار در جمهوری اسلامی، تعداد افراد منتظر خدمات بهزیستی به صفر رسیده است.