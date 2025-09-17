به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست مشترک کارشناسان اجرایی مراکز مشاوره و مراکز بهداشت دانشگاههای کشور در مجتمع فرهنگی-آموزشی آدینه برگزار شد.
در این نشست، حمیدرضا حسنآبادی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، گفت: این نشست به منظور ایجاد میثاق و تعهد مشترک به منظور ارتقا خدمات سلامت روان و جسم دانشجویی برگزار شده است.
وی افزود: هدف اصلی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از ابتدای فعالیت، استقرار نظام مدیریت عملکرد در مراکز مشاوره و بهداشت است. عناصر اصلی این نظام شامل هماهنگی نهادهای کنشگر در حوزه سلامت دانشجویی است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: مشکلات گسترده و پیچیده وجود دارد که کارشناسان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاهها از نزدیک با این مشکلات مواجهاند و میدانند که مخاطبان خدمات تنها دانشجویان نیستند، بلکه کارکنان، اساتید و خانوادههای آنها نیز مشمول خدمات هستند.
حسنآبادی همچنین خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط نشاندهنده ضرورت همفکری و هماهنگی نهادهای فعال در حوزه سلامت روان و جسم برای خدمترسانی به قشر نخبه جامعه یعنی دانشجویان و اساتید است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت، برنامهمحوری و اصلاح نظام برنامه، بودجه و تشکیلات در دفتر و مراکز را از دیگر محورهای استقرار نظام مدیریت عملکرد دانست و افزود. مدیران مراکز مشاوره و بهداشت موظفاند برنامه عملیاتی سالانه خود را در راستای برنامه راهبردی پنجساله دفتر و برنامه هفتم توسعه تهیه و در سامانه مربوطه بارگذاری کنند تا رصد ارزیابی، نظارت و رتبهبندی بر عملکرد آنها صورت گیرد. وی ادامه داد: تمامی فعالیتهای دفتر بر اساس پنج سال گذشته ارزیابی و بودجه مراکز فعال بر اساس عملکرد آنها اختصاص مییابد.
حسنآبادی بر لزوم شفافیت نظام تشکیلاتی مراکز شامل ساختار، پستهای سازمانی و نیروهای انسانی تأکید کرد و افزود: اصلاح نظام ساختارها و فرآیندها و طراحی نظام تعالی سازمانی از دیگر اهداف دفتر است.
وی درباره فرآیندهای ارزیابی و نظارت گفت: نظاممند کردن و نهادینهسازی فرآیندهای ارزیابی، نظارت و رتبهبندی و همچنین مستندسازی، انسجام و هویتبخشی به گزارشها اساس کار دفتر و مراکز است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت همچنین بر توسعه نظام مطالعات راهبردی در مراکز مشاوره و بهداشت تأکید کرد و گفت: هیچ نهاد دانشگاهی به اندازه مراکز مشاوره مطالعات راهبردی انجام نمیدهد. مراکز بهداشت نیز در کنار گزارشهای مدیریتی، با پژوهشهایی مانند پایش سلامت جسم و روان، سیمای زندگی دانشجویی و صدای مشاور همراه مراکز مشاوره هستند.
وی اهداف نشست را شامل بازآموزی و نوآموزی سالانه کارشناسان، همگرایی و همراستایی در اجرای فعالیتها، هماندیشی و بازنگری در فرآیندها و ایجاد اتحاد و همبستگی برای اجرای وظایف ذاتی مراکز عنوان کرد و افزود: مراکز مشاوره و بهداشت، خانه امن دانشجویان و کارکنان دانشگاه است و اصل رازداری رعایت میشود.
