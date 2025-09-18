به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حسنآبادی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در حاشیه دومین روز از نشست مشترک کارشناسان اجرایی مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاهها به تشریح برنامههای ویژه برای آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت و بر اهمیت ارتقا سلامت روان و جسم دانشجویان به ویژه نوورودیها تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع پایش سلامت روان و جسم برای دانشجویان جدیدالورود، گفت: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان همزمان با آغاز سال تحصیلی، پایش سلامت روان و جسم دانشجویان را در یک سامانه جدید و با رعایت اصول اخلاق حرفهای و محرمانگی آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه این سامانه به ما این امکان را میدهد تا اطلاعات مربوط به سلامت روان و جسم را به صورت همزمان جمعآوری کنیم؛ تصریح کرد: سوالات جدیدی در این پایشها در نظر گرفته شد که متناسب با شرایط روز است. پس از پاسخگویی به این سوالات، اطلاعات سلامت روان به سامانهای به نام "سام" منتقل میشود و اطلاعات سلامت جسم نیز در سامانه بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) ثبت خواهد شد.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: با ورود دادهها به سامانهها، کارشناسان مراکز مشاوره و مراکز بهداشت فرآیند پیگیری را در سه حیطه فوریتها، پرخطر و در معرض خطر آغاز میکنند.
حسنآبادی خاطر نشان کرد: این افراد پس از ارزیابی به معاینات و مصاحبههای اولیه ارجاع داده میشوند تا مشکلات احتمالی آنها بررسی شود. در صورتی که نیاز باشد، فرد به معاینات تخصصیتر ارجاع خواهد شد. همچنین برنامههایی برای بهبود سبک زندگی، مدیریت بیماریها و مسائل تحصیلی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به نقش مهم طرح خوشآمدگویی برای دانشجویان نوورودی اشاره کرد و افزود: این طرح شامل معرفی شرایط، موقعیتها و قوانین دانشگاهی به دانشجویان جدید است. به علاوه، ارائه خدمات مربوط به مراکز مشاوره و بهداشت به آنها معرفی میشود. به همت دانشگاهها ممکن است بستههای تشویقی نیز به آنها ارائه شود.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت با تأکید بر اهمیت آموزش قوانین آموزشی به این دانشجویان و خانوادههای آنها، افزود: هدف ما کمک به انتقال آسان دانشجویان از فضای دبیرستان به دانشگاه و ایجاد بستری مناسب برای موفقیت تحصیلی و ارتقای سلامت روان آنها است.
نظر شما