رضا کارخانه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد شهرداری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت، ۱۳ پروژه مهم در سطح شهر پردیس آماده شد که بخشی از آنها در هفته دولت یا افتتاح شده و یا کلنگ‌زنی گردید.

وی افزود: مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای این پروژه‌ها بالغ بر ۳,۲۲۵ میلیارد تومان بوده است، از میان این ۱۳ پروژه، چهار پروژه در مرحله کلنگ‌زنی قرار دارند که مهم‌ترین آنها میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر پردیس است که با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری حدود ۳ همت در دست اجرا است.

شهردار پردیس ادامه داد: ۹ پروژه نیز به بهره‌برداری رسیدند که از جمله آنها سه پروژه با حضور استاندار محترم تهران افتتاح شد. نخستین پروژه پارکی در فاز ۱۱ شهر پردیس بود که در مساحتی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع و با اعتباری حدود ۲۸ میلیارد تومان به عنوان اولین پارک فاز ۱۱ به شهروندان تقدیم شد.

کارخانه گفت: دومین پروژه افتتاح شده، پایانه و پارک‌سوار نخست شهر پردیس است که با هزینه‌ای در حدود ۱۰ میلیارد تومان ساخته شده و همراه با آن، ۷ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی بین پردیس و تهران اضافه گردید.

وی در ادامه بیان داشت: سومین پروژه کلیدی که کلنگ‌زنی آن نیز انجام شد، میدان مرکزی میوه و تره‌بار است که نویدبخش توسعه بازارهای محلی و حمایت از کشاورزان و فروشندگان است.

شهردار پردیس در پایان اشاره کرد: علاوه بر این پروژه‌ها، طرح‌های مهم دیگری همچون ساختمان مرکزی شهرداری با ۹ طبقه و زیربنای ۶۳۰۰ متر مربع، آرامستان شهرداری، ایستگاه شماره ۷ آتش‌نشانی، سوله بحران و مرکز مدیریت بحران شهر پردیس در حال اجرا و نیمه‌کاره هستند که همچنان در دستور کار شهرداری برای سال ۱۴۰۴ قرار دارد.