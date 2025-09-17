به گزارش خبرنگار مهر، زونگ پی وو عصر چهارشنبه در سفر خود به استان مازندران و دیدار با شهردار ساری، نخستین حضورش در این شهر را تجربهای متفاوت و ارزشمند توصیف کرد و افزود: رودخانه تجن که از مرکز ساری میگذرد به این شهر هویت و زندگی بخشیده و منابع طبیعی و انسانی آن فرصتهای مهمی برای همکاریهای مشترک فراهم کرده است.
وی با اشاره به جایگاه جاده ابریشم در همکاریهای بینالمللی خاطرنشان کرد: حجم تجارت چین با کشورهایی که در مسیر این جاده تاریخی قرار دارند، رشد قابل توجهی داشته و ایران و بهویژه شهر ساری میتوانند سهم مؤثری از این ظرفیت داشته باشند.
سفیر چین تأکید کرد: معرفی فرصتهای اقتصادی و فرهنگی مازندران برای مردم چین از برنامههای اصلی سفارت است و تلاش خواهد شد تصویر روشنی از این استان در چین ارائه شود.
خواهرخواندگی ساری با شهرهای چین
در این دیدار، سید حسن احمدی شهردار ساری با بیان ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و خدماتی مرکز مازندران، اعلام کرد که ساری آمادگی دارد برای خواهرخواندگی با یکی از شهرهای چین وارد مذاکره شود.
احمدی برگزاری جشنوارههای بومی ساری در چین و جشنوارههای فرهنگی چین در ساری را گامی در جهت تبادل فرهنگی و رونق گردشگری دانست و همچنین پیشنهاد داد بخشی از حاشیه رودخانه تجن برای سرمایهگذاری و ایجاد پروژههای گردشگری در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار گیرد.
وی توسعه همکاریها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوریهای نوین، کاهش ترافیک شهری و هوشمندسازی مدیریت شهری را از دیگر زمینههای مشترک همکاری با شهرهای چین عنوان کرد.
سفیر چین در پایان ابراز امیدواری کرد که این دیدار آغازگر فصل تازهای در روابط ساری با شهرهای چین باشد و زمینهساز دستاوردهای مشترک در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و شهری شود.
