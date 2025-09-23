سفیر چین در ایران: توسعه روابط راهبردی تهران-پکن اولویت ماست

به گزارش خبرنگار مهر، «زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در مراسم هفتاد و ششمین سالگرد روز ملی چین سخنرانی کرد.
متن سخنرانی به شرح زیر است:
جناب آقای هاشمی وزیر ارتباطات، میهمانان گرامی، خانمها و آقایان، دوستان عزیز: بسیار خوشحالم که امروز در کنار هم گرد آمدهایم تا هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را جشن بگیریم.
اجازه بفرمائید به نمایندگی از سفارت چین در جمهوری اسلامی ایران و سرکنسولگری چین در بندرعباس، به همه میهمانان محترم خوش آمد عرض میکنم و از همه دوستانی که همواره به چین و روابط چین و ایران توجه و حمایت داشتهاند صمیمانه سپاسگزاری میکنم. هفتاد و شش سال پیش، جمهوری خلق چین تأسیس شد و فصل نوینی از رستاخیز بزرگ ملت چین گشوده شد.
در طول این هفتاد و شش سال، مردم چین تحت رهبری استوار حزب کمونیست چین با تلاش و ارادهی قوی و با روحیه پیشرفت جویانه، راهی متناسب با شرایط ملی خود را جستجو و کشف کرده و دستاوردهای توسعهای خلق نمودهاند که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. رشد پایدار، پایه و اساس استواری برای توسعه چین است.
میانگین سرعت رشد اقتصادی چین در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۵.۵٪ رسیده و پیش بینی میشود که امسال حجم کل اقتصاد از ۱۴۰ تریلیون یوان فراتر رود. سهم چین در رشد اقتصاد جهانی همواره حدود ۳۰ درصد باقی مانده است. چین به طور ثابت جایگاه نخست جهان را در بخش تولیدات صنعتی در اختیار دارد٬ تولید بیش از ۲۰۰ نوع کالای صنعتی اصلی را در رتبه اول جهان قرار داده و همچنین بیشترین تعداد ایستگاههای ۵ جی را در سطح جهان ساخته است.
نوآوری علمی و فناوری، کارت ویزیت درخشان توسعه چین است. توانمندی چین در نوآوری علمی و فناوری به طور مداوم تقویت شده است. تعداد پژوهشگران آن در جهان رتبه نخست را دارد و تعداد خوشههای نوآوری فناوری برتر جهان طی سه سال متوالی در رتبه اول قرار گرفته است. چین با گامهای بلند از «مرکز تولید جهانی» به سوی «مرکز نوآوری جهانی» حرکت میکند.
در سالهای اخیر، ما بر اساس شرایط محلی ظرفیتهای تولیدی جدید را توسعه دادهایم، نوآوری علمی و فناوری و نوآوری صنعتی را به طور عمیق تلفیق کردهایم تا محصولات پیشرفته و راهبردی مانند تراشههای با عملکرد بالا، سیستمهای عامل، مدلهای بزرگ هوش مصنوعی و رباتها پیوسته ظهور یافتهاید. رنگ سبز و پاکیزگی شاخص بارز توسعه چین است.
در پنج سال گذشته، چین بیشترین مساحت جنگل جدید را در جهان افزوده و پوشش جنگلی خود را به بیش از ۲۵٪ افزایش داده است. ما بزرگترین و سریعترین نظام انرژیهای تجدیدپذیر جهان را ایجاد کردهایم، ظرفیت نصبشده نیروگاههای انرژی نو از نیروگاههای زغال سنگ پیشی گرفته است، و از هر سه واحد برق مصرفی، یک واحد آن «برق سبز» است.
زندگی سبز به رسم عمومی تبدیل شده است، تعداد خودروهای جدید انرژی در سال ۲۰۲۴ به ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده و تولید سالانه از یک میلیون دستگاه فراتر رفته است. چین به یکی از کشورهایی تبدیل شد که شدت مصرف انرژی در آن با سریعترین سرعت در جهان کاهش یافته است. سعادت مردم، پیگیری بیوقفه توسعه چین است. ما همواره بر اندیشهی توسعهی مردم محور پایبند بودهایم و در جریان توسعهی باکیفیت، به ترویج رفاه مشترک پرداختهایم.
ما نیز مسئله فقر مطلق را به طور بنیادین تاریخی حل کردهایم، یک قشر با درآمد متوسط متشکل از بیش از ۴۰۰ میلیون نفر شکل دادهایم، و بزرگترین نظام آموزشی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بهداشت و درمانی جهان را بنا کردهایم. امید به زندگی متوسط مردم نیز به حدود ۷۹ سال افزایش یافته است.
مرهون رهبری استوار حزب کمونیست چین و رهنمودهای علمی اندیشه سوسیالیسم با ویژگیهای چینی در عصر جدید شیء جینپینگ است. در عین حال ما همواره با روحیه انقلاب درونی پیشبرد حاکمیت همه جانبه و سختگیرانه بر حزب را دنبال کردهایم، تواناییهای حکمرانی و سطح رهبری خود را پیوسته ارتقا دادهایم و از این طریق پشتوانهای استوار برای توسعه با کیفیت بالای اقتصادی و اجتماعی فراهم ساختهایم. دوستان گرامی، «هرگاه راه راست و همگانی برپا شود، جهان برای همه مردم خواهد بود.»
چین همزمان همزمان با تحقق توسعه داخلی خود، همواره با نگاه جهانی و به طور فعال مسئولیتهای یک قدرت بزرگ را ایفا میکند و یک قدرت بزرگ، به صلح و توسعه جهانی، خرد و توانمندیهای خود را ارائه میدهد. در مواجهه با «سوال عصر» یعنی «چه نوع نظام حکمرانی جهانی باید ساخته شود و چگونه باید اصلاح و تکمیل گردد»، رئیس جمهور شیء جینپینگ با جدیت «راه حل چینی» یعنی ابتکار حکمرانی جهانی را مطرح کرد که هم خواست عمومی مردم جهان را تأمین میکند و هم با نیازهای فوری جهان امروز همخوانی دارد.
ابتکار حکمرانی جهانی پنج اصل محوری را مشخص میکند: پایبندی به برابری حاکمیتی، رعایت حاکمیت قانون بینالمللی، عمل به چندجانبه گرایی، تأکید بر انسان محوری و توجه به عملگرایی. این اصول، انتخابی درست برای مواجهه با چالشهای جهانی است و همچنین تنها مسیر برای حفظ عدالت بینالمللی و رفع کسریهای حاکمیتی محسوب میشود.
ابتکار حکمرانی جهانی پس از ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی، یک محصول عمومی مهم دیگر است که رئیس جمهور شیء جینپینگ به جهان ارائه کرده است. چهار ابتکار جهانی هر چهار ابتکار جهانی هر یک دارای تمرکز و اولویت خاص خود هستند اما با یکدیگر تداخل ندارند و از زوایای مختلف، ثبات و قطعیت را به جهانی ناپایدار تزریق میکنند که نقش آفرینی مسئولانه و فعال چین را در امور بینالمللی به روشنی به نمایش گذاشته است.
ابتکار حکمرانی جهانی از زمان مطرح شدن، با حمایت گسترده جامعه بینالمللی رو به رو شده و همچنین با استقبال فعال اقشار مختلف ایران همراه بوده است. جناب آقای دکتر پزشکیان این ابتکار را به عنوان نمونهای برجسته از اندیشههای معاصر بینالمللی ستوده و تأکید کردهاند که این ابتکار گامی مؤثر در جهت ساختن جهانی صلحآمیزتر، امنتر، عادلانه تر و منصفانهتر است. خانمها و آقایان، مشارکت جامع راهبردی میان چین و ایران وارد دهمین سال خود شده است.
همانگونه که گفتهاند «شمشیری که ده سال صیقل خورده باشد، برّندگی ویژهای دارد»، روابط چین و ایران نیز در مسیر همیاری و پشتیبانی متقابل، هرچه بیشتر استوار شده است. چندی پیش، جناب آقای رئیسجمهور شیء جینپینگ، در پکن با جناب رئیس جمهور پزشکیان، دیدار کرده و سران دو کشور به تفاهمی مهم دست یافتند و جهتگیری توسعه روابط چین و ایران را مشخص کردند.
طرف چینی مایل است همراه با طرف ایرانی این تفاهمات مهم را به خوبی اجرا نماید و مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را در مسیر پایدار و استوار به پیش ببرد. ما باید بر حمایت متقابل پافشاری کنیم. روابط چین و ایران روابط چین و ایران در برابر تحولات پر فراز و نشیب بینالمللی مقاومت کرده و همواره روندی پایدار و سالم را حفظ کرده است.
چین همواره توسعه روابط با ایران را در جایگاه مهمی از دیپلماسی خاورمیانه خود قرار داده و ما باید پیوندهای منافع مشترک را محکمتر سازیم. ایران از دیرباز یکی از گره گاههای اصلی در مسیر جاده ابریشم بوده است و امروز نیز یکی از کشورهای مهمی در ابتکار «کمربند و جاده» به شمار میرود. چین تمایل دارد با ایران همکاریهای خود را در زمینههای تجارت، سرمایه گذاری، انرژی پاک و اتصال منطقهای تقویت کند تا دستاوردهای این همکاریها بیش از پیش به مردم دو کشور منفعت برساند. ما باید همکاریهای چندجانبه را تقویت کنیم.
چین و ایران هر دو به عنوان اعضای مهم جنوب جهانی نیروهای مهمی در پیشبرد چندجانبه گرایی به حساب میآیند. چین مایل است همکاری خود با ایران را در امور بینالمللی و منطقهای ادامه دهد تا نفوذ و قدرت گفتمانی جنوب جهانی را ارتقا ببخشد و دست در دست هم برای ساختن جامعهی انسانی با سرنوشت مشترک تلاش کند. ما باید پیوندهای میان قلوب و افکار مردم دو کشور را تعمیق کنیم. در سالهای اخیر، دو طرف به طور مستمر همکاریها و تبادلات فرهنگی، گردشگری، استانی و اندیشکدهای را توسعه دادهاند و به طور مؤثری موجب افزایش شناخت متقابل و دوستی میان مردم دو کشور شدهاند. امروز جناب آقای صابقی، چین شناس برجسته ایرانی که سالها در زمینه ترویج فرهنگ چین و تبادلات مردمی میان ایران و چین فعالیت داشته، در این مراسم نیز حضور دارند. ایشان در سال ۲۰۲۵ برنده جایزه سفیر دوستی دومین دوره جایزه «ارکیده» شدهاند.
اجازه بفرمائید به آقای صابقی صمیمانه تبریک بگوییم. ما از دوستان ایرانی بیشتری دعوت میکنیم تا به چین سفر کنند تا نیروهای مردمی بیشتری به توسعه روابط ایران و چین افزوده شود. میهمانان گرامی، با فرا رسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، ما همچنین جشن سنتی چینی «نیمه پاییز» را که نماد برداشت و گردهمایی خانوادگی است، گرامی میداریم.
«باشد که آدمی درازعمر گردد، همه از جمال ماه بهره مند شوند.» آرزو داریم میهن بزرگ ما شکوفا و سرافراز باشد و مردم آن در سلامت و آرامش زندگی کنند! آرزو داریم درخت دوستی ایران و چین پر شاخه و برگ و پرثمر بماند! آرزو داریم مهمانان گرامی از سلامت کامل برخوردار باشند و همه امورشان به خیر و خوشی پیش رود!
از همه شما سپاسگزارم.
نظر شما