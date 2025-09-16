  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۸

دردسر شیرین سراغ اسکوچیچ آمد؛ بیرانوند «قوز بالای قوز» شد!

دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور در حالی با لغو محرومیت ۴ ماهه روبرو شد که این باشگاه تنها یک هفته قبل اقدام به جذب دروازه بان خارجی کرده بود تا حالا دغدغه‌ای متفاوت برای سرمربی این تیم ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا را مقابل شباب الاهلی امارات در حالی برگزار می‌کند که محرومیت ۴ ماهه علیرضا بیرانوند از سوی دادگاه عالی ورزش لغو شد تا دروازه بان تیم ملی ایران بار دیگر بتواند برای این تیم بازی کند.

باشگاه تراکتور که با تصور حفظ محرومیت بیرانوند اقدام به جذب مارکو یوهانسون دروازه بان خارجی جدید در هفته گذشته کرده بود حالا با ایجاد دردسر شیرین برای سرمربی خود روبرو شده است.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور تصمیم دارد یوهانسون را مقابل شباب الاهلی بازی دهد اما بیرانوند اصرار دارد بازی کند تا کمتر دور از میادین باشد.

حالا سرمربی کروات تراکتور چاره‌ای جز انتخاب یکی از دو گزینه دروازه بانی ندارد تا با دردسری شیرینی بر خلاف هفته‌های گذشته روبرو شود. البته به نظر می‌رسد اسکوچیچ برای جلوگیری از مصدومیت یا اشتباه فردی ناشی از دوری از مسابقه بیرانوند را نیمکت نشین کند تا یوهانسون همچون بازی این تیم با آلومینیوم اراک در لیگ نخبگان هم برای تراکتور بازی کند.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و شباب الاهلی ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه‌شنبه در دبی امارات برگزار می‌شود. مهدی ترابی تنها غایب تراکتور در این بازی خواهد بود که به دلیل مصدومیت در جمع هم تیمی‌هایش نیست.

