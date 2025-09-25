حسن زاده: بخش خصوصی، پیشگام در تقویت وفاق ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن آذربایجان شرقی، با تجلیل از صنعتگران به عنوان «قهرمانان ملی» گفت: این مراسم طی بیش از دو دهه گذشته با عظمت و شکوه در استان برگزار شده که حاصل تلاش بی وقفت دست‌اندرکاران این حوزه است.

وی حضور مقامات ارشد در این گردهمایی را نشانه اهمیت جایگاه صنعتگران خواند و افزود: صنعت کشور سال‌هاست با چالش‌های متعدد دست به گریبان است. امیدواریم مسئولان با الهام از رهنمودهای رهبری و رئیس‌جمهور، و با مدیریتی عادلانه، بسترهای لازم برای تقویت بخش خصوصی را فراهم کنند.

هشدار درباره ناترازی انرژی و نقدینگی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بحران‌های اقتصادی جاری هشدار داد: امسال با ناترازی شدید در حوزه انرژی و نقدینگی مواجه هستیم، به گونه‌ای که بخش خصوصی قادر به برنامه‌ریزی حتی برای دو ماه آینده نیست. رفع این بلاتکلیفی نیازمند عزم جدی و تصمیمات صحیح مسئولان است.

حسن‌زاده با برشمردن قابلیت‌های استان تأکید کرد: آذربایجان شرقی از پتانسیل‌های علمی و صنعتی ممتازی برخوردار است. در بخش معادن نیز حدود ۷۰ درصد ظرفیت‌های معدنی استان هنوز ناشناخته مانده که فرصتی استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود.

ایستادگی صنعتگران در بحران‌ها

وی با اشاره به عملکرد صنعتگران در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، صنعتگران با حفظ چرخه تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران، وفاق ملی را به نمایش گذاشتند. حتی در تأمین معیشت مردم نیز با ارسال نان رایگان به استان‌های شمالی پیشگام بودند.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان با تأکید بر همراهی بخش خصوصی با دولت گفت: این اقدامات گواه تعهد بخش خصوصی به مردم و نظام است. در برنامه هفتم توسعه نیز تمام توان خود را برای محقق ساختن رشد اقتصادی پایدار به کار خواهیم بست.