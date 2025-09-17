به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب اجرای برنامه‌های معنوی و مذهبی برای نزدیک‌تر شدن دل‌ها به فرهنگ عاشورا، پرچم مبارک حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) به مرزهای کشور ایران رسید و عصر چهارشنبه یگان‌های مرزی استان کردستان به ویژه یگان‌های هنگ مریوان از این پرچم مطهر متبرک شدند.

این برنامه که از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و گرامیداشت حماسه کربلا برگزار می‌شود، به عنوان نمادی از اتحاد و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های حضرت امام حسین (ع) شناخته شده است.

یگان‌های مرزی با حضور در مراسم ویژه‌ای که به همین مناسبت برگزار شد، از این پرچم مقدس استقبال کرده و با تجدید پیمان با امام حسین (ع)، بر استقامت و پایداری خود در برابر تهدیدات احتمالی دشمنان تأکید کردند.

این اقدام به نوعی تجلیلی از فرهنگ عاشورایی و دینی است که ریشه در دل مردم ایران دارد.

عبور پرچم حرم امام حسین (ع) از مرزهای کشور، نه تنها یک حرکت مذهبی بلکه نمادی از قدرت و عزت ایران اسلامی است که در مواقع حساس با وحدت و اتحاد می‌توان بر تمامی چالش‌ها فائق آمد.